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Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
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Estudiantes del Colegio Pablo Romero Millán destacaron en el 1er Festival de Gestión de Riesgo Municipal con una dramatización preventiva.

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Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo

Con una actuación impecable centrada en la concienciación y la seguridad ciudadana, la delegación estudiantil del Colegio Pablo Romero Millán (PRM) tuvo una participación sobresaliente en el 1er Festival de Gestión de Riesgo Municipal, evento orientado a promover la cultura de la prevención dentro de la jurisdicción.

Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
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Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo

La iniciativa municipal reunió a diversas instituciones educativas con el objetivo de dotar a las comunidades de herramientas teóricas y prácticas para enfrentar eventos adversos o contingencias naturales de manera organizada.

Los estudiantes del Colegio PRM cautivaron a los presentes mediante una dramatización didáctica en la que explicaron paso a paso las medidas que deben tomarse antes, durante y después de una situación de emergencia.

Pequeños voceros del bienestar y la seguridad

A través de la puesta en escena, la delegación escolar compartió valiosos consejos de seguridad, protocolos de evacuación y recomendaciones clave para mantener la calma ante un evento de riesgo, demostrando un sólido dominio de las técnicas de respuesta rápida.

Docentes y directivos de la institución expresaron su profundo orgullo por el desempeño de los alumnos, destacando su compromiso como voceros activos de la responsabilidad cívica y la autoprotección comunitaria.

Con esta destacada figuración en el festival municipal, el Colegio Pablo Romero Millán reafirma su labor en la formación integral de ciudadanos conscientes, solidarios y preparados para contribuir al bienestar general del estado Nueva Esparta.

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Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
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