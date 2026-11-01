Estudiantes del Colegio Pablo Romero Millán destacaron en el 1er Festival de Gestión de Riesgo Municipal con una dramatización preventiva.

Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo

Con una actuación impecable centrada en la concienciación y la seguridad ciudadana, la delegación estudiantil del Colegio Pablo Romero Millán (PRM) tuvo una participación sobresaliente en el 1er Festival de Gestión de Riesgo Municipal, evento orientado a promover la cultura de la prevención dentro de la jurisdicción.

Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo

La iniciativa municipal reunió a diversas instituciones educativas con el objetivo de dotar a las comunidades de herramientas teóricas y prácticas para enfrentar eventos adversos o contingencias naturales de manera organizada.

Los estudiantes del Colegio PRM cautivaron a los presentes mediante una dramatización didáctica en la que explicaron paso a paso las medidas que deben tomarse antes, durante y después de una situación de emergencia.

Pequeños voceros del bienestar y la seguridad

A través de la puesta en escena, la delegación escolar compartió valiosos consejos de seguridad, protocolos de evacuación y recomendaciones clave para mantener la calma ante un evento de riesgo, demostrando un sólido dominio de las técnicas de respuesta rápida.

Docentes y directivos de la institución expresaron su profundo orgullo por el desempeño de los alumnos, destacando su compromiso como voceros activos de la responsabilidad cívica y la autoprotección comunitaria.

Con esta destacada figuración en el festival municipal, el Colegio Pablo Romero Millán reafirma su labor en la formación integral de ciudadanos conscientes, solidarios y preparados para contribuir al bienestar general del estado Nueva Esparta.

Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo