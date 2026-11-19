Tasa oficial del dólar y euro BCV para este jueves 19 de noviembre.



El Banco Central de Venezuela (BCV) fijó el valor del dólar y el euro que regirá este jueves 19 de noviembre de 2026. Según la actualización difundida en sus canales oficiales, las divisas cotizan en los siguientes valores de referencia de uso obligatorio para transacciones comerciales en todo el país.

Tasa oficial del dólar y euro BCV para este jueves 19 de noviembre

Dólar: La moneda estadounidense cotizó su valor en Bs. 917,77 por dólar, un aumento de. 1,13 bolívares en comparación con la jornada anterior del miércoles 18 de noviembre.

Euro: Se ubica en Bs. 1.007,39, lo que representa un incremento mínimo de Bs. 0,01, respecto a la última actualización del BCV.