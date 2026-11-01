El Colegio Pablo Romero Millán celebró la Semana de la Educación Inicial con actividades sensoriales y psicomotoras para el desarrollo infantil.

Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial

En un ambiente lleno de entusiasmo, colorido y vivencias formativas, la comunidad escolar del Colegio Pablo Romero Millán celebró la Semana de la Educación Inicial, una jornada dedicada a resaltar el rol estratégico de la enseñanza temprana en el desarrollo integral de los niños.

Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial

Durante la semana conmemorativa, los más pequeños del plantel disfrutaron de un abanico de dinámicas diseñadas para estimular sus capacidades motoras y cognitivas. Las actividades incluyeron circuitos de psicomotricidad fina y gruesa, talleres de estimulación y juegos sensoriales orientados al aprendizaje a través del descubrimiento activo.

Bases sólidas para el futuro cognitivo y emocional

Docentes y directivos del plantel destacaron que estas experiencias lúdicas y pedagógicas van más allá del entretenimiento, ya que permiten consolidar destrezas fundamentales para la etapa escolar superior.

La institución subrayó la importancia de la educación inicial como la base estructural donde se cimentan el equilibrio emocional, la autonomía, la socialización y el razonamiento lógico de los niños.

Con esta celebración, la comunidad del Colegio Pablo Romero Millán reafirma su compromiso con una educación integral de calidad en el estado Nueva Esparta, brindando espacios seguros y estimulantes para el crecimiento de la infancia insular.