‎Turismar crea aplicación «Buskkame» para monitoreo de transporte público.

‎Turismar, línea de transporte público en Margarita, certificada por el INTT, anunció la activación de una aplicación para monitorear en tiempo real sus unidades y con ello acercar el servicio a modelos internacionales.



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‎José Luis Isase, director de Turismar, dijo que esta línea interconecta a 7 de los 10 municipios que tiene el Estado, y realiza más de 2500 traslados diarios, por lo que la nueva plataforma representa un impacto significativo en la calidad del servicio que reciben los usuarios.

Turismar crea aplicación «Buskkame» para monitoreo de transporte público



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‎»Nueva Esparta es uno de los principales destinos turísticos de Venezuela y con la llegada de 333 turistas polacos y próximamente más viajeros por Copa Airlines, es la tecnología la que puede facilitar esa comunicación, para que puedan utilizar el transporte público como lo hacen en cualquier país del mundo, permitiendo así la diversidad de llegar a cualquier zona y conocer por sus propios medios lo que lo que quieran»

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‎»Buskkame» está disponible en las tiendas digitales de Google, y desde allí los usuarios pueden conocer dónde están las paradas, la ruta, los destinos y tiempos apróximados.

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‎También moderniza la modalidad de pago al contar con una tarjeta propia de contacto, incluso una pulsera recargable, y gestionan que pueda usarse cualquier tarjeta bancaria.

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‎Isase destacó que este avance también podría abrir las puertas a la inversión en sustitución de unidades. «En Nueva Esparta se necesitan entre 300 a 400 unidades nuevas, y probablemente algún inversionista puede interesarse viendo el avance tecnológico».

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‎En tal sentido dijo, «hacemos un llamado a los diferentes ministerios que tienen competencia en la materia, a la gobernación del Estado, para que evaluemos esta propuesta que ponemos a disposición de todas las organizaciones, todo el transporte público que quiera participar en este cambio que Turismar como transportista quiere propiciar».

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‎Isase enfatiza que, en el Estado hay 26 organizaciones de transporte público suburbano y 24 de transporte urbano, por eso el éxito es que todos los municipios se interconecten y que permita a cualquier usuario que llegue o residente, saber cómo utilizar el transporte público desde cualquier lugar del Estado Nueva Esparta.