Copa Airlines aterrizará en Margarita el 26 de noviembre.

La ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, informó durante su reciente visita a la isla de Margarita que a partir del 26 de noviembre el Aeropuerto Internacional del Caribe «General en Jefe Santiago Mariño» recibirá el vuelo de Copa Airlines con tres frecuencias semanales, noticia que celebra junto a la gobernadora del estado Bolivariano de Nueva Esparta, Marisel Velásquez, quien acompaña desde su gestión este logro para la conectividad aérea de la región insular.

«Como lo sabemos, Copa es una aerolínea que se moviliza desde Panamá y el aeropuerto de Panamá funciona como un hub para la región. ¿Qué queremos? Que ese hub de la región sea utilizado por todos nuestros países hermanos de la región latinoamericana para llegar a la isla de Margarita mediante esta nueva ruta aérea continua», expresó la ministra Cabello.

Copa Airlines aterrizará en Margarita el 26 de noviembre

Agregó que estas son buenas noticias para el último trimestre del año, pero que para el año próximo se preparan para recibir todavía más; en enero llegarán los primeros vuelos chárter con Argentina y en junio con Lisboa, mientras continúan avanzando en la concreción de muchos otros vuelos que conectarán al mundo con Venezuela.

«Particularmente creemos en el potencial de la isla de Margarita; sabemos que esta es nuestra perla, es nuestra isla del Caribe que puede competir con cualquier otro destino en el mundo, entonces queremos mostrar la verdad de Venezuela, la Venezuela bonita, la Venezuela que tiene una infraestructura lista para recibir turistas, la Venezuela de la gente amable que tiene los brazos abiertos para recibirlos y por eso seguimos trabajando y haciendo negociaciones con otros turoperadores y con otras aerolíneas para que lleguen y conozcan lo bendecida que es nuestra tierra», concluyó.

ELSOLDEMARGARITA