Un terremoto de magnitud 5,7 sacude el sur de Japón.

Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió este jueves de madrugada la prefectura japonesa de Kumamoto, en el sur del país, casi cuatro meses después de que un fuerte sismo matara a decenas de personas y dejara cientos de desplazados en la región.

El terremoto de este jueves, que se produjo en torno a las 02:22 hora local (17:22 GMT del miércoles), tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad en el mar junto a las costas de Ashikita y Amakusa, según datos de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Un terremoto de magnitud 5,7 sacude el sur de Japón

En la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, el temblor llegó a registrar una intensidad de 5 inferior en las zonas más cercanas al epicentro.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de viaje en China para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), dijo en redes sociales que ha dado instrucciones para determinar la magnitud de los daños y proporcionar información a los ciudadanos.

«A quienes se encuentran en las zonas donde las sacudidas fueron más intensas, les pido que sigan prestando atención a la posibilidad de que se produzcan terremotos de intensidad similar», escribió la mandataria.

De momento no se han registrado víctimas o daños tras el temblor, mientras que las autoridades meteorológicas no han emitido ninguna alerta por tsunami.

Kumamoto sufrió a finales de julio un fuerte terremoto de magnitud 7,1 que dejó cientos de desplazados y mató al menos a 38 personas, según el recuento de las autoridades locales.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.