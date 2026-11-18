Conoce los bonos activos del Sistema Patria desde el 16 al 21 de noviembre

Durante la semana comprendida entre el 16 y el 21 de noviembre, el Sistema Patria tiene previstos una serie de depósitos dirigidos principalmente a jubilados de la administración pública, pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y beneficiarios de programas sociales.

Los pagos se realizarían de manera progresiva, de acuerdo con el cronograma establecido para cada grupo de beneficiarios.

¿Cuándo comenzarán los depósitos?

El primer desembolso estaría previsto a partir del 17 de noviembre, dirigido a los jubilados de la administración pública que no reciben el beneficio de Cestaticket.

De acuerdo con la información suministrada, este grupo recibiría un monto estimado de 133 dólares, equivalente a unos 120.000 bolívares, calculados según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Conoce los bonos activos del Sistema Patria desde el 16 al 21 de noviembre

Por otra parte, para el sábado 21 de noviembre estaría programado el pago destinado a los pensionados del IVSS y a los beneficiarios de la Misión 100% Amor Mayor.

¿De cuánto sería el pago para los pensionados?

El monto estimado para los pensionados sería de 70 dólares, lo que representa aproximadamente 63.000 bolívares, tomando como referencia la tasa de cambio correspondiente.

La acreditación de estos beneficios se efectuaría de forma directa y progresiva a través del Monedero Patria. Los usuarios podrían recibir notificaciones mediante el número corto 3532 y consultar sus movimientos desde la aplicación veMonedero.

Pasos para retirar el dinero del Monedero Patria

Los beneficiarios que tengan fondos disponibles en su cuenta pueden realizar la transferencia a una entidad bancaria siguiendo estos pasos:

Accede al portal oficial del Sistema Patria con tu número de cédula y contraseña. Ingresa a la sección Monedero y selecciona la opción «Retiro de fondos». Escoge el monedero donde se encuentra disponible el dinero. Introduce el monto que deseas transferir. Selecciona la cuenta bancaria que tengas previamente afiliada. Presiona «Continuar» y posteriormente «Aceptar» para confirmar la operación.

Una vez completado el procedimiento, el dinero será transferido a la cuenta bancaria seleccionada, de acuerdo con los tiempos de procesamiento de la plataforma.

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