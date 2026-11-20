Tasa BCV: Así se cotiza el dólar oficial hoy, viernes 20 de noviembre (918,76 Bs.).

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó, a través de su página web y redes sociales, que el tipo de cambio de referencia para este viernes 20 de noviembre se ubica en 918,76 bolívares por dólar.

Esta tasa oficial es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

Tasa BCV: Así se cotiza el dólar oficial hoy, viernes 20 de noviembre (918,76 Bs.)

De acuerdo con lo publicado por el BCV, el precio de la moneda europea se ubica en 1.009,07 bolívares por euro.

Asimismo, el ente emisor dio a conocer la cotización de otras divisas: yuan chino en 137,82 bolívares; lira turca en 18,20 bolívares; y el rublo ruso en 11,22 bolívares. El BCV también detalló la tasa informativa del sistema bancario tanto en compra y venta. Estos datos están disponibles en el portal www.bcv.org.ve.