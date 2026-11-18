La fuerza del mar volvió a golpear la costa de Nueva Esparta. Este lunes, el fuerte oleaje provocó destrozos en la estructura del conocido establecimiento Keka, ubicado en playa Parguito, uno de los balnearios más visitados de la isla de Margarita.

Fuerte oleaje destruye local Keka en Playa Parguito – Margarita +VIDEO

Fuerte oleaje destruye local Keka en Playa Parguito – Margarita +VIDEO

Durante la tarde de este lunes, las olas impactaron con intensidad contra la zona costera y ocasionaron daños en las instalaciones del establecimiento, en un nuevo episodio que genera preocupación por el avance del mar en este sector turístico.

Fuerte oleaje causa destrozos en playa Parguito

El local Keka resultó afectado por la fuerza del oleaje que golpeó la playa Parguito. El incidente vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las construcciones ubicadas cerca de la línea costera.

Este episodio se suma a otros eventos registrados durante los últimos meses en este balneario y en distintas zonas costeras de Nueva Esparta, donde el avance del mar ha generado preocupación por los daños en espacios cercanos a la playa.

Crece la preocupación por las construcciones a orillas del mar

Los destrozos registrados en Keka también reavivan el debate entre residentes y visitantes sobre los criterios utilizados para otorgar permisos de construcción en zonas cercanas a las playas.

La situación plantea interrogantes sobre la planificación urbanística, la protección ambiental y los riesgos de mantener estructuras en espacios vulnerables ante la dinámica natural de las costas.

Playa Parguito y el avance del mar: una alerta para Nueva Esparta

Lo ocurrido en Parguito vuelve a llamar la atención sobre la necesidad de evaluar las condiciones de las construcciones ubicadas en las zonas costeras de Margarita.

El impacto del oleaje sobre establecimientos cercanos al mar evidencia la importancia de considerar los riesgos naturales y la protección de los ecosistemas costeros en la planificación de estos espacios turísticos.

Mientras tanto, los daños registrados en el local Keka reabren la discusión sobre el equilibrio entre la actividad comercial, el desarrollo turístico y la conservación de las playas de Nueva Esparta.