55 playas operativa de Maiquetía sostienen la reactivación económica en La Guaira.

El presidente de Fedecámaras y de la Cámara de Comercio de La Guaira, Eduardo Quintana, informó que 55 playas ya están operativas y recibiendo visitantes, lo cual reactiva la economía costera luego del doblete sísmico del pasado 24 de junio. Quintana destacó que este flujo de personas es fundamental, porque devuelve el dinamismo y el ánimo a los trabajadores de la zona, quienes ya pueden volver a ofrecer sus servicios a los turistas.

55 playas operativa de Maiquetía sostienen la reactivación económica en La Guaira

«55 playas están activas y la gente ya están visitando y eso le da vida económica al sector playero, le da esa actividad que es muy importante porque allí hay mucha actividad, trabajadores que prestan servicios y eso da cara de alegría a la gente que trabaja allí, y da el beneficio de que le prestan el servicio a los que nos visitan», expresó Quintana.

Según explicó el representante gremial, el aparato productivo de la entidad atraviesa una etapa de reingeniería diaria. En este sentido, aseguró que el comercio se mantiene en pie y avanza gracias al esfuerzo y la resiliencia de los emprendedores y trabajadores locales.

«El comercio se mantiene ahí con el esfuerzo y resiliencia de toda al gente que hace vida en el estado comercialmente, estamos avanzando», dijo.

Asimismo, proyectó una alta afluencia de temporadistas durante los próximos días e invitó a los habitantes de Caracas y Miranda a visitar el litoral, asegurando que los prestadores de servicios están listos para recibirlos y reactivar el turismo costero.

«Esperamos tener una muy buena receptividad para los próximos días con las playas, los playeros están trabajando. La gente de Caracas y Miranda pueden ir a disfrutar, tienen gente que los están esperando por ellos para que se reactive la economía playera», señaló.

En cuanto al movimiento comercial interno, el dirigente precisó que la recuperación se concentra en puntos específicos. De acuerdo con su balance, la parroquia Maiquetía lidera actualmente las operaciones económicas al consolidarse como el principal foco receptor de compradores, seguida por un movimiento activo en Naiguatá, mientras que el resto de las zonas de la entidad aún registran un ritmo más lento.

«Es el foco receptor del comercio, está vivito y coleando, está recibiendo un movimiento enorme. También existe movimiento en Naiguatá, pero el resto del estado pues sencillamente está opacado», dijo.

El balance del sector empresarial coincide con los indicadores divulgados el pasado martes por el gobernador Alejandro Terán, quien informó que el 64,5 % de los comercios guaireños ya se encuentran operando nuevamente. La autoridad regional agregó que el estado alcanzó una recuperación del 68,2 % en los puestos de trabajo, respaldada por la normalización de los servicios básicos y el repunte de la conectividad aérea y portuaria.

Estos avances en la recuperación se producen tras el impacto del doble terremoto del 24 de junio, evento que dejó un saldo de 6.509 personas fallecidas, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 con daños graves.