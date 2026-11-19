Águilas del Zulia venció 11-4 a Caribes de Anzoátegui en el Juego de La Chinita.

Las Águilas del Zulia derrotaron este miércoles 18 de noviembre a los Caribes de Anzoátegui con pizarra de 11 carreras por 4, durante la edición número 57 del tradicional Juego de La Chinita disputado en el Estadio Luis Aparicio “El Grande”.

Águilas del Zulia venció 11-4 a Caribes de Anzoátegui en el Juego de La Chinita

Con este triunfo en el encuentro en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la novena rapaz suma su quinta victoria en las últimas siete ediciones de esta fecha y coloca su registro histórico en 1-2 frente a la tribu oriental en este compromiso especial, repitiendo el lauro obtenido en 2017.

El resultado permite al equipo local llegar a 10 juegos ganados en la presente temporada (10-21), mientras que los Caribes de Anzoátegui, que no lograron desplegar su ofensiva en territorio zuliano, dejan su marca en 17-10 y ven comprometido su primer lugar en la tabla de posiciones.