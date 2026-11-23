El dólar tan cerca de mil y tan lejos del bolsillo de los venezolanos.

Este lunes 23 de noviembre es bancario por lo tanto se ralentiza un poco la carrera del alza de dólar en Venezuela. El viernes el cambio cerró en 919,82 bolívares por dólar, precio que se mantendrá hasta el martes gracias a La Chinita que por su festividad ha logrado el milagro de parar la devaluación por al menos un día.

De seguir la conducta en ascenso del dólar o lo que es lo mismo la devaluación del bolívar frente a la moneda norteamericana no es de extrañar que para Navidad el cambio de ubique en 1000 bolívares por dólar, un precio que hace temblar a la ciudadanía venezolana cuyo ingreso por pensión es 130 bolívares (14 centavos de dólar) más un bono 70 dólares pagados en bolívares al cambio del día, lo que termina siendo sal y agua si se considera que un kilo de carne ronda los 10 dólares.

Dólar en Venezuela: precio y cotización de la divisa este lunes 23 de noviembre de 2026

El tutelaje norteamericano nada ha tenido que ver con la posibilidad que se detenga la devaluación del bolívar frente a la moneda estadounidense. El 3 de enero de 2026, fecha en que fuerzas militares estadounidense extrajeron a Nicolás Maduro, el cambio se ubicó en 301,37 bolívares por dólar, una tercera parte de lo que se ubica hoy la moneda norteamericana.

En una economía dolarizada como la venezolana, el alza de la moneda tiene un impacto determinante en el presupuesto de los venezolanos, cuyos salarios promedios están muy por debajo de lo que se necesita para cubrir todas la necesidades vitales.

De acuerdo con el reporte más reciente del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) —correspondiente a octubre de 2026 y publicado el 20 de noviembre— la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) para un hogar de cinco personas se ubicó en 744,55 dólares, equivalentes a 655.201,72 bolívares.