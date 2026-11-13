El Sistema Patria inició este viernes 13 de noviembre la entrega de dos beneficios económicos para los trabajadores activos de la Administración pública: el Ingreso Integral de los Trabajadores y el Bono Especial de Fin de Año. Ambos pagos suman Bs. 202.500.

Doble pago para trabajadores públicos en noviembre: conoce los montos del Ingreso Integral y el Bono Especial de Fin de Año.

¡Doble pago en Patria Noviembre 2026! Ingreso Integral y Bono Especial de Fin de Año: Montos oficiales

Los trabajadores del sector público comenzaron a recibir un doble pago a través de la Plataforma Patria, correspondiente al mes de noviembre de 2026.

De acuerdo con la información difundida por el Canal Patria Digital, el primer beneficio corresponde al Ingreso Integral de los Trabajadores, cuyo monto fue fijado en Bs. 135.000, equivalentes a aproximadamente US$ 148,08 según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

Asimismo, se activó el depósito del Bono Especial de Fin de Año, con una asignación adicional de Bs. 67.500, equivalentes a unos US$ 74,04.

De esta manera, los trabajadores públicos que reciban ambas asignaciones podrán disponer de un total de Bs. 202.500 durante noviembre.

Doble pago en Sistema Patria para trabajadores públicos en noviembre 2026

Este viernes 13 de noviembre comenzó la entrega de dos bonificaciones dirigidas al personal activo de la Administración pública nacional.

Los beneficios se acreditan a través de la Plataforma Patria y corresponden a los siguientes conceptos:

Ingreso Integral de los Trabajadores: Bs. 135.000.

Bs. 135.000. Bono Especial de Fin de Año: Bs. 67.500.

La activación de ambos pagos representa un nuevo desembolso económico para los empleados públicos, quienes reciben estas asignaciones mediante sus monederos digitales.

Según los reportes difundidos por el Canal Patria Digital, los dos beneficios comenzaron a reflejarse en la plataforma durante esta jornada.

¿Cuánto pagan por el Ingreso Integral Noviembre 2026?

El Ingreso Integral de los Trabajadores correspondiente a noviembre fue establecido en Bs. 135.000 para el personal activo del sector público.

Este monto equivale aproximadamente a US$ 148,08, calculados de acuerdo con la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela.

La asignación registró un incremento del 2,62 % en bolívares en comparación con el pago de octubre, cuando los trabajadores recibieron Bs. 131.550.

Pago del Ingreso Integral Noviembre 2026 y Bono Especial de Fin de Año Noviembre 2026

Sin embargo, al realizar la conversión a divisas, el beneficio presentó una reducción aproximada del 1,19 %, debido a la variación del tipo de cambio.

Este ingreso forma parte de las bonificaciones económicas que el Ejecutivo nacional entrega mensualmente a los trabajadores de la Administración pública.

Monto del Bono Especial de Fin de Año 2026

Además del Ingreso Integral, la Plataforma Patria activó el Bono Especial de Fin de Año 2026, una asignación adicional destinada al personal activo de la Administración pública.

De acuerdo con la información difundida por el Canal Patria Digital, este beneficio tiene un monto de:

Monto en bolívares: Bs. 67.500.

Bs. 67.500. Equivalente en dólares: aproximadamente US$ 74,04.

La bonificación se entrega de manera adicional al Ingreso Integral de noviembre, por lo que ambos conceptos representan un doble pago para los trabajadores que reciban las dos asignaciones.

¿Quiénes reciben el nuevo pago de la Plataforma Patria?

Los beneficiarios anunciados para esta jornada son los trabajadores activos de la Administración pública que se encuentran registrados en las nóminas correspondientes.

Las asignaciones comprenden dos conceptos económicos diferentes:

Ingreso Integral de los Trabajadores de noviembre. Bono Especial de Fin de Año.

Es importante señalar que los montos corresponden a las cifras reportadas para estos beneficios y que la recepción de cada asignación depende de la inclusión del trabajador en las nóminas correspondientes.

Sistema Patria 2026

¿Cómo consultar los pagos en el Sistema Patria?

Los trabajadores públicos pueden verificar si recibieron las asignaciones ingresando directamente a la página oficial de la Plataforma Patria.

Para consultar los movimientos, deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial www.patria.org.ve. Colocar su número de cédula y contraseña. Acceder a la sección Monedero. Seleccionar la opción Movimientos. Revisar los depósitos correspondientes al Ingreso Integral y al Bono Especial de Fin de Año.

También es recomendable verificar las notificaciones recibidas en la plataforma para confirmar la acreditación de los beneficios.

Reporte Confidencial continuará informando sobre los pagos, bonificaciones y nuevos anuncios relacionados con los trabajadores públicos en Venezuela.