Las instituciones públicas de Venezuela comenzaron a cargar en el Sistema Patria las nóminas correspondientes al aguinaldo de noviembre 2026, un beneficio que mantiene a los trabajadores de la Administración Pública a la expectativa de conocer la fecha de pago y los montos que recibirán.

Aguinaldo 2026 en el Sistema Patria para trabajadores públicos de Venezuela

Inicia el pago del aguinaldo 2026 en el Sistema Patria: trabajadores públicos esperan el depósito en noviembre

La información se conoció luego de que la Dirección General de Talento Humano de la Gobernación del estado Sucre notificara a sus empleados y entes descentralizados sobre la incorporación de la nómina correspondiente a la Bonificación de Fin de Año.

De acuerdo con el comunicado institucional, fue cargado en la plataforma el fichero denominado «Aguinaldo, mensual Noviembre 2026», correspondiente a la bonificación de fin de año.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha confirmado la fecha ni la hora en que se hará efectivo el depósito de este beneficio.

Sistema Patria inicia la carga del aguinaldo para trabajadores públicos

La Dirección General de Talento Humano de la Gobernación del estado Sucre informó que se realizó la carga de la nómina correspondiente al aguinaldo de noviembre 2026 en el Sistema Patria.

El anuncio está dirigido a los trabajadores de la Gobernación y sus entes descentralizados, quienes esperan que el proceso administrativo avance hasta la aprobación y posterior acreditación de los recursos.

En el comunicado difundido por la institución se señala:

«Fue cargada al Sistema Patria en el Fichero “Aguinaldo, mensual Noviembre 2026”, la siguiente nómina: Bonificación fin de año».

Esta información confirma el inicio de las gestiones administrativas para el pago del beneficio en los organismos mencionados.

No obstante, la carga de la nómina no significa que el dinero ya esté disponible en el Monedero Patria. Los trabajadores deberán esperar la aprobación y ejecución definitiva del desembolso.

Sistema Patria inicia la carga del aguinaldo para trabajadores públicos

¿Cuándo pagan el aguinaldo de noviembre 2026?

Hasta ahora, las instituciones que han informado sobre la carga del aguinaldo no han publicado un cronograma definitivo de pagos.

Por este motivo, no existe una fecha confirmada para la acreditación del beneficio correspondiente a noviembre de 2026.

Los trabajadores de la Gobernación del estado Sucre y sus entes descentralizados deberán permanecer atentos a los próximos anuncios de las autoridades y de sus respectivas oficinas de Recursos Humanos.

Una vez que se complete el proceso administrativo, se espera que la institución informe sobre la disponibilidad de los recursos y los procedimientos para recibirlos.

Universidades públicas también esperan el pago del Bono de Fin de Año

El anuncio de la Gobernación de Sucre se suma a las informaciones difundidas durante la semana anterior por varias universidades públicas venezolanas.

La Universidad Central de Venezuela (UCV) informó el 23 de octubre que la nómina correspondiente al Bono de Fin de Año había sido aprobada en la plataforma Patria.

El Vicerrectorado Administrativo comunicó que los trabajadores estaban a la espera de que se realizaran los depósitos en sus respectivas cuentas.

Asimismo, empleados y obreros de la Universidad del Zulia (LUZ) y de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado (UCLA) recibieron información sobre la aprobación de sus nóminas.

Estas gestiones forman parte del proceso de transferencia progresiva de los aguinaldos hacia el Sistema Patria.

¿Cuánto pagarán por el aguinaldo 2026?

Hasta el momento, no se ha publicado un monto oficial general para el aguinaldo de los trabajadores públicos correspondiente a noviembre de 2026.

En el caso del personal universitario, el presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de LUZ (Apuz), Edixon Sánchez, informó que la bonificación depende del cargo que desempeñe cada trabajador.

Según sus declaraciones, los montos se ubicarían entre 6.000 y 10.000 bolívares, aunque estas cantidades corresponden a referencias del sector universitario y no representan una tarifa general confirmada para toda la Administración Pública.

Por lo tanto, los trabajadores deberán esperar las notificaciones de sus respectivas instituciones para conocer cuánto les corresponde recibir.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo por el Sistema Patria?

La información difundida hasta ahora confirma gestiones relacionadas con los siguientes trabajadores:

Empleados de la Gobernación del estado Sucre.

Trabajadores de los entes descentralizados de la Gobernación.

Personal docente de universidades públicas.

Empleados administrativos de instituciones universitarias.

Obreros de universidades públicas.

La incorporación de otras instituciones y organismos públicos dependerá de las respectivas gestiones administrativas y de los anuncios oficiales.

¿Cómo consultar el aguinaldo en el Sistema Patria?

Los trabajadores pueden ingresar a la plataforma oficial para verificar el estado de sus asignaciones y consultar si aparece algún beneficio disponible.

Para revisar el Monedero Patria, deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial del Sistema Patria: https://www.patria.org.ve/ Acceder con su número de cédula y contraseña. Entrar en la sección Monedero. Seleccionar la opción correspondiente a movimientos o asignaciones. Verificar si aparece algún depósito relacionado con el aguinaldo o la Bonificación de Fin de Año.

Es importante recordar que la carga administrativa de una nómina no garantiza que el depósito ya esté disponible.

Los trabajadores deben verificar directamente en su cuenta y consultar los comunicados de sus instituciones antes de dar por confirmado el pago.

Aguinaldo 2026: trabajadores esperan la fecha del depósito

El inicio de la carga de las nóminas en el Sistema Patria representa un avance en las gestiones para el pago de la Bonificación de Fin de Año a los trabajadores públicos.

Sin embargo, la incertidumbre continúa debido a que todavía no se ha informado una fecha definitiva para la acreditación de los recursos ni un monto general para todos los beneficiarios.

Se espera que las instituciones públicas y las autoridades correspondientes publiquen nuevas informaciones sobre el cronograma, los montos y la ejecución de los pagos durante los próximos días.

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