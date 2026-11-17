Violencia extrema: ONU documenta 4.595 muertos en Haití por enfrentamiento entre bandas.

Al menos 4.595 personas han muerto y 2.050 resultaron heridas en los nueve primeros meses de 2026, en un contexto en el que ante el despliegue de fuerzas de seguridad internacionales, las bandas violentas han adaptado sus tácticas, denunció este martes la Oficina de la ONU para Derechos Humanos.

Violencia extrema: ONU documenta 4.595 muertos en Haití por enfrentamiento entre bandas

Entre estas nuevas tácticas figuran «ataques de represalia contra sospechosos de colaborar con las fuerzas de seguridad, secuestros selectivos y organizados, el aumento del reclutamiento forzoso de niños y jóvenes y restricciones cada vez mayores a la libertad de circulación», señaló la portavoz de la oficina Marta Hurtado.

En los primeros nueve meses del año, la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk también ha registrado 1.497 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas.