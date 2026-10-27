Inicia el pago de aguinaldos en el sistema Patria para sector de la administración pública del estado Sucre.

La Dirección General de Talento Humano del estado Sucre informó a los trabajadores del sector de la administración pública regional y sus entes descentralizados el cobro de aguinaldos.

De acuerdo con el reporte, se ejecutó la carga formal en el Sistema Patria del fichero «Aguinaldo, mensual Noviembre 2026», correspondiente a la Bonificación de Fin de Año.

Inicia el pago de aguinaldos en el sistema Patria para sector de la administración pública del estado Sucre

«La Dirección General de Talento Humano informa a todos los trabajadores de la Gobernación del estado Sucre y sus Entes Descentralizados, que fue cargada al Sistema Patria en el Fichero «Aguinaldo, mensual Noviembre 2026″, la siguiente nómina: Bonificación fin de año», se lee en el texto.

De igual modo, el escrito destacó que aún no se tiene fecha ni hora efectiva de la aprobación y ejecución del pago.

Bono de fin de año

El pasado jueves 22 de octubre, la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado (UCLA) confirmó que la Plataforma Patria aprobó la nómina correspondiente al Bono de Fin de Año.

A través de sus redes sociales, la casa de estudios superior reveló los detalles y el grupo de beneficiarios próximamente.

De acuerdo con un comunicado de la Dirección de Talento Humano, la aprobación de la nómina abarca al personal bajo todas las modalidades laborales: trabajadores ordinarios, contratados, jubilados y pensionados.

Pese al aval del listado en el Sistema Patria, el reporte de la institución especifica que hasta el momento no se cuenta con una fecha ni hora efectiva confirmada para la acreditación de los recursos.