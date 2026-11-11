El pago de aguinaldos Noviembre 2026 comenzó a concretarse en algunas empresas e instituciones de la Administración pública venezolana. Este martes 10 de noviembre, trabajadores activos y jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) reportaron la acreditación de utilidades y bonificaciones de fin de año.

Aguinaldos Noviembre 2026: CANTV inicia pagos a trabajadores activos y jubilados

Aguinaldos Noviembre 2026: CANTV paga utilidades a trabajadores y jubilados

La información fue difundida por el Canal Patria Digital, que compartió reportes sobre el inicio de estos desembolsos para el personal de la empresa estatal.

De acuerdo con los testimonios conocidos, algunos trabajadores jubilados de CANTV recibieron depósitos a partir de los 2.000 bolívares por concepto de aguinaldos o bonificación de fin de año.

Mientras tanto, otros empleados del sector público, universidades y organismos estatales permanecen a la espera de la acreditación de sus respectivas nóminas correspondientes a noviembre.

Pago de aguinaldos 2026: CANTV inicia el desembolso de utilidades y bonificación de fin de año

El Gobierno nacional comenzó la asignación de utilidades y bonificaciones de fin de año en algunas instituciones públicas, según los reportes difundidos por el Canal Patria Digital.

Este martes 10 de noviembre, trabajadores activos y jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) confirmaron la recepción de los primeros depósitos.

En el caso del personal activo, el pago corresponde a las utilidades, mientras que los trabajadores jubilados recibieron la bonificación de fin de año, también conocida como aguinaldos.

Entre los testimonios compartidos destaca el de Gabriel Rojas, jubilado de CANTV, quien informó haber recibido 2.000 bolívares por este concepto.

Este monto corresponde a un reporte individual y no representa necesariamente la asignación general para todos los trabajadores de la compañía.

CANTV inicia el pago de aguinaldos a trabajadores activos y jubilados

Aguinaldos trabajadores públicos: ¿Quiénes comenzaron a recibir los pagos?

El inicio de los desembolsos en CANTV genera expectativas entre los trabajadores de otras instituciones del Estado que esperan la primera parte de sus aguinaldos correspondientes a noviembre.

Durante las últimas semanas, diferentes dependencias de recursos humanos y universidades públicas han informado sobre el procesamiento de sus respectivas nóminas de bonificación de fin de año.

Entre las instituciones que han comunicado avances administrativos se encuentran:

Gobernación del estado Sucre: notificó la carga del fichero de aguinaldos correspondiente a noviembre de 2026.

notificó la carga del fichero de aguinaldos correspondiente a noviembre de 2026. Universidad del Zulia (LUZ): informó sobre la aprobación de la nómina de bonificación de fin de año.

informó sobre la aprobación de la nómina de bonificación de fin de año. Universidad Central de Venezuela (UCV): comunicó que su nómina de aguinaldos fue aprobada en la plataforma correspondiente.

comunicó que su nómina de aguinaldos fue aprobada en la plataforma correspondiente. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA): también reportó avances en el procesamiento de sus pagos.

también reportó avances en el procesamiento de sus pagos. Universidad de Carabobo (UC): figura entre las instituciones universitarias cuyos trabajadores esperan la acreditación de este beneficio.

Sin embargo, la aprobación o carga de una nómina no significa que el dinero ya esté disponible en las cuentas de todos los beneficiarios.

Bonificación de fin de año: ¿Cuánto recibirán los trabajadores públicos?

El monto de la bonificación de fin de año puede variar dependiendo de la institución, el cargo, las condiciones laborales y las disposiciones aplicables a cada nómina.

En el caso de CANTV, los reportes conocidos señalan depósitos desde los 2.000 bolívares para algunos trabajadores jubilados.

Por otra parte, en el sector universitario se han mencionado cálculos de hasta 120 días de salario integral para el beneficio anual, de acuerdo con las condiciones y normativas correspondientes.

Por esta razón, los trabajadores deben consultar las comunicaciones oficiales de sus instituciones para conocer el monto que les corresponde y la fecha de acreditación.

Sistema Patria

Aguinaldos jubilados Venezuela: ¿Qué instituciones están procesando los pagos?

Los trabajadores jubilados y pensionados también forman parte de las nóminas que esperan recibir las bonificaciones correspondientes al cierre de año.

En CANTV, algunos jubilados ya reportaron la recepción de sus depósitos, mientras que en las universidades públicas se han comunicado avances en el procesamiento de las nóminas.

Estos procedimientos pueden incluir, según el régimen de cada institución, al personal activo, contratado, jubilado, sobreviviente y pensionado.

No obstante, todavía no existe un cronograma nacional confirmado que establezca las fechas de pago para todos los jubilados de la Administración pública.

Pago de utilidades CANTV: trabajadores activos y jubilados confirman los abonos

El pago de utilidades de CANTV constituye uno de los primeros reportes conocidos durante esta jornada de noviembre.

La información difundida señala que los trabajadores activos recibieron asignaciones por concepto de utilidades, mientras que el personal jubilado reportó depósitos correspondientes a la bonificación de fin de año.

Este desembolso se suma a las expectativas que mantienen los empleados de otras empresas públicas, que esperan conocer cuándo se ejecutarán sus respectivas asignaciones.

Hasta ahora, no se ha publicado un cronograma completo que permita establecer las fechas y los montos correspondientes a cada grupo de trabajadores.

Aguinaldos por Sistema Patria: universidades y organismos públicos esperan los depósitos

La carga de nóminas en el Sistema Patria ha sido uno de los mecanismos administrativos reportados por distintas instituciones para tramitar las bonificaciones de fin de año.

En el caso de la Gobernación del estado Sucre y varias universidades públicas, las dependencias de recursos humanos han informado sobre el procesamiento de los archivos correspondientes a noviembre.

Sin embargo, es importante diferenciar entre la aprobación de una nómina y la ejecución efectiva del pago.

Los trabajadores deben mantenerse atentos a los comunicados de sus instituciones y verificar los movimientos de sus cuentas o monederos, de acuerdo con el mecanismo de pago establecido.

¿Cuándo recibirán los aguinaldos 2026 los demás trabajadores del sector público?

Mientras CANTV registra los primeros depósitos, otros sectores de la Administración pública continúan esperando información sobre la ejecución de sus bonificaciones.

La expectativa se concentra especialmente en los trabajadores universitarios, empleados administrativos, personal obrero, jubilados y pensionados.

Por ahora, no se dispone de un calendario oficial que precise cuándo se completarán los pagos en todas las instituciones.

La discusión sobre el poder adquisitivo de estas asignaciones también continúa entre los trabajadores públicos, quienes reclaman mejores remuneraciones ante el incremento constante del costo de los alimentos y servicios básicos.

Además, distintos sectores han cuestionado que el denominado Ingreso Integral de los Trabajadores no tenga incidencia en el cálculo de las prestaciones y beneficios laborales, debido a su carácter de bonificación.

Reporte Confidencial continuará informando sobre el pago de aguinaldos 2026, las utilidades de las empresas públicas y los anuncios relacionados con trabajadores activos, jubilados y pensionados en Venezuela.