Bonos Patria Noviembre 2026: El Gobierno de Venezuela prevé la entrega de nuevos beneficios económicos a través del Sistema Patria durante la primera semana de noviembre.

Bonos Patria Noviembre 2026: ¿Quiénes cobran la primera semana?

El Sistema Patria prevé la entrega de dos bonos durante la primera semana de noviembre de 2026. Los beneficios están dirigidos a familias registradas en los programas sociales del Gobierno venezolano y a adultos mayores que forman parte de la Misión 100% Amor Mayor.

Bonos Patria Noviembre 2026: ¿Quiénes cobran la primera semana?

De acuerdo con la información difundida, los pagos correspondientes al período comprendido entre el lunes 2 y el sábado 7 de noviembre se realizarán de manera directa y gradual a través de la Plataforma Patria.

Entre las asignaciones previstas se encuentran el Bono Único Familiar, destinado a los hogares registrados en el programa Hogares de la Patria, y el beneficio de la Misión 100% Amor Mayor, dirigido a adultos mayores que cumplen con las condiciones establecidas para recibir esta pensión.

Los beneficiarios deberán permanecer atentos a las notificaciones que recibirán mediante el número corto 3532 y la aplicación veMonedero.

¿Qué bonos pagará el Sistema Patria del 2 al 7 de noviembre?

Durante esta semana, los usuarios esperan la asignación de dos beneficios sociales que forman parte de los programas de protección económica administrados a través del Sistema Patria.

1. Bono Único Familiar noviembre 2026

El Bono Único Familiar está dirigido a los jefes de familia registrados y validados en el programa Hogares de la Patria.

Este beneficio reúne distintas asignaciones sociales destinadas a apoyar económicamente a las familias venezolanas que forman parte de los programas de protección social.

La entrega se realiza directamente en el Monedero Patria, de manera progresiva, por lo que los beneficiarios pueden recibir la notificación en diferentes momentos durante el período de asignación.

¿Quiénes pueden recibir el Bono Único Familiar?

Jefes de familia registrados en el Sistema Patria.

Hogares incorporados al programa Hogares de la Patria.

Beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas para la asignación.

Usuarios cuyos datos familiares se encuentren actualizados en la plataforma.

El monto correspondiente a noviembre deberá verificarse mediante la notificación individual de asignación, ya que la información suministrada no precisa una cifra oficial para este beneficio.

Bonos Patria Noviembre 2026

2. Bono 100% Amor Mayor noviembre 2026

La segunda asignación prevista corresponde a la Misión 100% Amor Mayor, un programa dirigido a adultos mayores que no cuentan con una pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y cumplen con los requisitos establecidos.

Según la información proporcionada, el monto de referencia para este beneficio se mantiene en Bs. 130,00.

La asignación está destinada a adultos mayores incorporados al programa y se acredita directamente a través de la Plataforma Patria.

Es importante aclarar que la incorporación al programa y la recepción del beneficio dependen de las condiciones de elegibilidad y de la validación correspondiente.

¿Cuándo pagan los bonos Patria del 2 al 7 de noviembre?

El período informado para la entrega de estos beneficios comprende desde el lunes 2 hasta el sábado 7 de noviembre de 2026.

Sin embargo, no se dispone de un cronograma oficial que confirme el día y la hora exactos de acreditación de cada bono.

La entrega se realiza de manera directa y gradual, por lo que los beneficiarios deben consultar sus cuentas para verificar cuándo se activa la asignación.

Beneficio Fecha prevista Monto informado Bono Único Familiar Semana del 2 al 7 de noviembre Por confirmar 100% Amor Mayor Semana del 2 al 7 de noviembre Bs. 130,00, según información suministrada

Los usuarios deben esperar la confirmación correspondiente antes de considerar que el dinero está disponible en sus monederos digitales.

¿Cómo saber si recibiste el Bono Único Familiar o Amor Mayor?

Los beneficiarios pueden consultar sus asignaciones siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal oficial del Sistema Patria: https://www.patria.org.ve/ Iniciar sesión con su número de cédula y contraseña. Seleccionar la sección Monedero. Consultar los movimientos y las asignaciones disponibles. Verificar si aparece el Bono Único Familiar o el beneficio de 100% Amor Mayor. Revisar las notificaciones recibidas mediante el número corto 3532 o la aplicación veMonedero.

Una vez que el beneficio aparezca acreditado, el usuario podrá revisar las opciones disponibles para utilizar los fondos.

¿Cómo aceptar los bonos en el Sistema Patria?

Cuando el beneficio se encuentre disponible, el usuario debe ingresar a su cuenta y revisar la asignación recibida.

Si la plataforma presenta la opción de aceptar el beneficio, deberá completar el procedimiento indicado.

Posteriormente, podrá consultar el saldo disponible en su Monedero Patria.

Los fondos pueden utilizarse mediante las opciones habilitadas en la plataforma, como transferencias a cuentas bancarias o pagos de servicios, según las funcionalidades disponibles para cada usuario.

También es importante verificar que la asignación corresponda al beneficio anunciado y que el monto acreditado sea el indicado en la notificación.

¿Cómo utilizar el dinero de los bonos Patria?

Una vez acreditados los fondos, los beneficiarios pueden consultar las alternativas disponibles para disponer del dinero.

Entre las opciones que ofrece el Sistema Patria se encuentran:

Transferir los fondos a una cuenta bancaria registrada.

Consultar el saldo disponible en el Monedero Patria.

Realizar pagos de servicios mediante las opciones habilitadas.

Utilizar los fondos en establecimientos que dispongan de los mecanismos de pago correspondientes.

La disponibilidad de cada alternativa dependerá de las funciones activas en la plataforma y de las condiciones de la cuenta del beneficiario.

Sistema Patria | Bonos Patria Noviembre 2026

Bonos Patria noviembre 2026: beneficiarios deben estar atentos

La entrega del Bono Único Familiar y de la Misión 100% Amor Mayor forma parte de las asignaciones sociales que reciben determinados sectores de la población venezolana a través del Sistema Patria.

Durante la primera semana de noviembre, los usuarios deberán revisar sus cuentas y permanecer atentos a las notificaciones relacionadas con estos beneficios.

Reporte Confidencial continuará informando sobre los bonos del Sistema Patria, los montos asignados y las próximas fechas de pago en Venezuela.