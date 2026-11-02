EconomíaDólar BCVPrincipalesVenezuela

Dólar BCV hoy 3 de noviembre 2026: Tasa oficial cierra en Bs. 891,10

Betania Boadas
Por Betania Boadas
3 Min Lectura
Dólar BCV hoy 3 de noviembre de 2026 con tasa oficial de Bs. 891,10 por dólar.
Cotización oficial del dólar del Banco Central de Venezuela para el martes 3 de noviembre de 2026.

El dólar oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) se ubica en Bs. 891,10 por dólar estadounidense, según la información difundida por el Canal Patria Digital para el martes 3 de noviembre de 2026.

Contenido
Dólar BCV hoy 3 de noviembre de 2026 con tasa oficial de Bs. 891,10 por dólar.
Dólar BCV 3 de noviembre de 2026

Dólar BCV hoy 3 de noviembre 2026: Tasa oficial cierra en Bs. 891,10

La cotización representa la referencia oficial del mercado cambiario venezolano y permite conocer el valor del dólar utilizado para las operaciones comerciales y financieras que toman como referencia la tasa publicada por el organismo emisor.

Tasa del dólar BCV para el martes 3 de noviembre de 2026

De acuerdo con la información suministrada, la tasa de cambio oficial quedó establecida en los siguientes valores:

DÓLAR OFICIAL BCV

Bs. 891,10 Por cada dólar estadounidense (USD)

Fecha valor: Martes 3 de noviembre de 2026| Fuente informativa: Canal Patria Digital

Dólar BCV 3 de noviembre 2026
Este es el valor del dólar del BCV para este lunes #2Nov

¿Para qué sirve la tasa oficial del BCV?

La tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela constituye una referencia para las operaciones que se realizan en bolívares y dólares dentro del país.

Entre sus principales usos se encuentran:

  • Consultar el equivalente en bolívares de productos y servicios expresados en dólares.
  • Conocer la referencia oficial para operaciones cambiarias.
  • Calcular el valor de pagos y transacciones que utilizan la cotización del BCV.
  • Monitorear la evolución diaria del dólar en Venezuela.

Es importante tener presente que las tasas informativas de compra y venta ofrecidas por las instituciones bancarias pueden presentar diferencias respecto a la referencia oficial.

Bono de Responsabilidad Profesional octubre 2026: Pagan Bs. 155.000 por el Sistema Patria

Dólar BCV: Seguimiento de la cotización oficial en Venezuela

Los ciudadanos pueden consultar las actualizaciones de la tasa de cambio a través del portal oficial del Banco Central de Venezuela.

Para verificar la cotización, deben ingresar a: Banco Central de Venezuela (BCV)

La publicación de la tasa permite a comerciantes, consumidores y usuarios del sistema financiero disponer de una referencia para sus operaciones económicas.

Reporte Confidencial continuará informando sobre las actualizaciones del dólar BCV, la evolución del mercado cambiario y las principales noticias económicas de Venezuela.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Bonos Patria Noviembre 2026: ¿Quiénes cobran la primera semana?
Bonos Patria Noviembre 2026: ¿Quiénes cobran la primera semana?
Bono de Responsabilidad Profesional octubre 2026 de Bs. 155.000 para trabajadores de Educación, Salud y Seguridad.
Bono de Responsabilidad Profesional octubre 2026: Pagan Bs. 155.000 por el Sistema Patria
‎Pacientes oncológicos alertan trabas para acceder a sus tratamientos
‎Pacientes oncológicos alertan trabas para acceder a sus tratamientos
ETIQUETADO:
Comparte este artículo
Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Taller de Auditoria Interna | Informática | Posicionamiento SEO WordPress Noticias | Bonos | Sistema Patria

¡No Te Lo Pierdas!

Familia venezolana es hallada muerta en Argentina: Investigaciones apuntan al padre como sospechoso
Familia venezolana es hallada muerta en Argentina: Investigaciones apuntan al padre como sospechoso
Principales Internacionales
Fallas eléctricas obligan a colegios privados de Nueva Esparta a modificar su dinámica diaria
Fallas eléctricas obligan a colegios privados de Nueva Esparta a modificar su dinámica diaria
Regionales Nueva Esparta Principales
Este es el valor del dólar del BCV para este lunes #2Nov
Este es el valor del dólar del BCV para este lunes #2Nov
Dólar BCV Economía
Zulia: Detienen a dos sujetos acusados de presuntos abusos sexuales contra menores
Zulia: Detienen a dos sujetos acusados de presuntos abusos sexuales contra menores
Nacionales
Polimariño detiene a sujeto por hurtar cableado en la 4 de Mayo
Polimariño detiene a sujeto por hurtar cableado en la 4 de Mayo
Regionales Nueva Esparta Principales
Asesinan a tiros a un venezolano tras un partido de fútbol en Perú
Asesinan a tiros a un venezolano tras un partido de fútbol en Perú
Internacionales Principales
Rescatan a niña de 6 años intoxicada con drogas durante operativo contra el Tren de Aragua en Chile
Rescatan a niña de 6 años intoxicada con drogas durante operativo contra el Tren de Aragua en Chile
Internacionales Principales
Falla en el Sistema Tuy deja sin servicio de agua a varios sectores de Baruta
Falla en el Sistema Tuy deja sin servicio de agua a varios sectores de Baruta
Nacionales

Anunciantes

Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
Reporte Confidencial se consolida como el portal de noticias más visitado de Nueva Esparta en 2026
Reporte Confidencial se consolida como el portal de noticias más visitado de Nueva Esparta en 2026
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje

También podría gustarte