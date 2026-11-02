El dólar oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) se ubica en Bs. 891,10 por dólar estadounidense, según la información difundida por el Canal Patria Digital para el martes 3 de noviembre de 2026.

Dólar BCV 3 de noviembre de 2026

Dólar BCV hoy 3 de noviembre 2026: Tasa oficial cierra en Bs. 891,10

La cotización representa la referencia oficial del mercado cambiario venezolano y permite conocer el valor del dólar utilizado para las operaciones comerciales y financieras que toman como referencia la tasa publicada por el organismo emisor.

Tasa del dólar BCV para el martes 3 de noviembre de 2026

De acuerdo con la información suministrada, la tasa de cambio oficial quedó establecida en los siguientes valores:

DÓLAR OFICIAL BCV

Bs. 891,10 Por cada dólar estadounidense (USD)

Fecha valor: Martes 3 de noviembre de 2026| Fuente informativa: Canal Patria Digital

Dólar BCV 3 de noviembre 2026

¿Para qué sirve la tasa oficial del BCV?

La tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela constituye una referencia para las operaciones que se realizan en bolívares y dólares dentro del país.

Entre sus principales usos se encuentran:

Consultar el equivalente en bolívares de productos y servicios expresados en dólares.

Conocer la referencia oficial para operaciones cambiarias.

Calcular el valor de pagos y transacciones que utilizan la cotización del BCV.

Monitorear la evolución diaria del dólar en Venezuela.

Es importante tener presente que las tasas informativas de compra y venta ofrecidas por las instituciones bancarias pueden presentar diferencias respecto a la referencia oficial.

Dólar BCV: Seguimiento de la cotización oficial en Venezuela

Los ciudadanos pueden consultar las actualizaciones de la tasa de cambio a través del portal oficial del Banco Central de Venezuela.

Para verificar la cotización, deben ingresar a: Banco Central de Venezuela (BCV)

La publicación de la tasa permite a comerciantes, consumidores y usuarios del sistema financiero disponer de una referencia para sus operaciones económicas.

Reporte Confidencial continuará informando sobre las actualizaciones del dólar BCV, la evolución del mercado cambiario y las principales noticias económicas de Venezuela.