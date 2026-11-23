Estos son los bonos que se pagarán a través de Patria del 23 al 28 de noviembre .

Estos son los bonos que se pagarán a través de Patria del 23 al 28 de noviembre (montos). Esta semana el Sistema Patria abre una nueva jornada de transferencias directas para cumplir con el cierre de noviembre.

Esta etapa concentra el abono de los beneficios económicos correspondientes al final del mes y prioriza a los adultos mayores, jubilados, pensionados y trabajadores activos de distintas áreas de la administración pública nacional.

Asimismo, la programación regular para estos últimos días del mes contempla pagos dirigidos al personal activo, nóminas especiales y grupos sectoriales, cuyas cifras referenciales varían según las tablas salariales vigentes, las responsabilidades institucionales y los lineamientos del Ejecutivo nacional.

Bonos activos y montos referenciales para el cierre de noviembre

Al respecto, la plataforma estatal asignará las siguientes bonificaciones sectoriales durante los próximos días:

Bono Cuadrantes de Paz: Dirigido a funcionarios activos de los cuerpos de seguridad ciudadana, instituciones policiales y equipos de gestión de riesgo, con un monto estimado de 78.100,00 bolívares.

Dirigido a funcionarios activos de los cuerpos de seguridad ciudadana, instituciones policiales y equipos de gestión de riesgo, con un monto estimado de Bono Cultores Populares: Estipula un desembolso referencial de 41.300,00 bolívares que el sistema destina a los trabajadores y creadores culturales con registro activo ante el ministerio del ramo.

Estipula un desembolso referencial de bolívares que el sistema destina a los trabajadores y creadores culturales con registro activo ante el ministerio del ramo. Complemento del Ingreso Integral para Trabajadores: Establece una asignación adicional cuyo cálculo base supera los 44.100,00 bolívares.

Notificación oficial y retiro de los fondos en la plataforma

Por otra parte, la plataforma ejecutará la entrega de estos bonos de manera directa y gradual a las cuentas digitales de cada usuario. De igual manera, los beneficiarios reciben la confirmación oficial mediante un mensaje de texto enviado desde el número corto 3532 y a través de las notificaciones de la aplicación veMonedero.

Finalmente, tras recibir el aviso correspondiente, los ciudadanos pueden ingresar directamente a la Plataforma Patria para disponer de los recursos acreditados o transferir el dinero hacia sus cuentas bancarias personales.