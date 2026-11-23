Avioneta pierde estabilidad tras aterrizaje de emergencia en Parkupik, estado Bolívar.

Una avioneta sufrió un incidente durante un aterrizaje de emergencia en la comunidad indígena de Parkupik, ubicada en el sector 7 de la Gran Sabana, estado Bolívar, luego de que las lluvias obligaran al piloto a realizar un descenso forzoso.

Avioneta pierde estabilidad tras aterrizaje de emergencia en Parkupik, estado Bolívar

De acuerdo con los reportes difundidos desde la zona, aún sin confirmación oficial, las precipitaciones constantes redujeron la visibilidad y dejaron el terreno húmedo, lo que habría dificultado la maniobra y provocado que la aeronave perdiera estabilidad al tocar el suelo.

Videos compartidos en redes sociales muestran que habitantes de Parkupik acudieron rápidamente al lugar del descenso para auxiliar a quienes viajaban a bordo y verificar su estado.

Según los reportes iniciales, no se registraron personas con heridas de gravedad tras el incidente, aunque hasta el momento no se ha precisado el número de ocupantes, las características de la aeronave ni las circunstancias exactas del suceso.