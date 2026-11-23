Un nuevo sismo de magnitud 5 se siente en el centro de Perú.

Un nuevo sismo de magnitud 5 se sintió durante la tarde de este domingo en la región de Junín, en el centro de Perú, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).El movimiento telúrico, que también fue percibido en Lima, sobre todo en edificios y zonas elevadas, se presentó a las 04:35 p.m., con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, señaló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Un nuevo sismo de magnitud 5 se siente en el centro de Perú

Su profundidad fue establecida a 145 kilómetros y su intensidad llegó a IV en Junín.Esa zona del país fue golpeada el viernes pasado por un terremoto de magnitud 6,7 que dejó un muerto, 18 heridos y 850 damnificados, además de numerosos daños materiales.El COEN señaló que el último sismo de este domingo fue percibido «entre leve y moderado» por la población y que se supervisan las zonas consideradas vulnerables.

Durante la madrugada de este domingo, otro sismo de magnitud 5,1 se sintió en la región de Pasco, también cercano al epicentro del terremoto de magnitud 6,7 del viernes, que tuvo su mayor impacto en las regiones de Huánuco, Pasco y Junín, pero también causó afectaciones menores en Lima y la provincia portuaria del Callao.

El terremoto provocó la muerte de una persona, 16 lesionados, 853 damnificados y 529 afectados, además de dejar 152 viviendas habitables y 156 afectados, y daños en 6 instituciones educativas, 22 establecimientos sanitarios, 4 templos, 3 locales comunales y 300 metros de vías de transporte.Perú, que está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el 80% de la actividad sísmica mundial, registró entre enero y mediados de este mes unos 800 movimientos telúricos, según datos del IGP.