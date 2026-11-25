Maestra perdió la vida en Aragua al ser arrollada por un motorizado.

Maestra perdió la vida en Aragua al ser arrollada por un motorizado

Una maestra perdió la vida en Aragua tras ser arrollada por un motorizado, el hecho ocurrió la noche del viernes 20 de noviembre de 2026. Johana Barrios Oropeza de 50 años de edad murió en la ciudad de Cagua, municipio Sucre.

Barrios Oropeza venía en un vehículo junto a otras personas, a la altura de la calle sabana Larga diagonal al urbanismo Yaraví el carro tuvo un falla mecánica. Lo que obligó a las personas a bajarse del vehículo, entre ellos a la docente.

Maestra perdió la vida en Aragua al ser arrollada por un motorizado

Fue cuando venía un motorizado y la arrolló causándole múltiples lesiones, muriendo de manera inmediata en el lugar. Las demás personas quedaron lesionadas y fueron llevadas a un centro de salud.

La maestra era muy apreciada por vecinos de Cagua, los cuales lamentaron los hechos ocurridos la noche de ayer. El cadáver fue llevado a la sede de medicina legal y ciencias forenses de Caña de Azúcar en Maracay.