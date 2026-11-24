Antonio Azzato rindió tributo a José Gregorio Hernández con una menina en Madrid.

El artista venezolano Antonio Azzato presentó una nueva obra de su reconocida colección de meninas, esta vez dedicada a José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres y símbolo de fe y esperanza para millones de personas.

La escultura fue concebida como un homenaje a la trayectoria humana y espiritual del santo venezolano. A través de sus redes sociales, Azzato explicó que utilizó la silueta de una menina inspirada en las obras de Velázquez como lienzo para transmitir mensajes y despertar emociones, sin buscar una representación literal del médico.

Antonio Azzato rindió tributo a José Gregorio Hernández con una menina en Madrid

Uno de los elementos más llamativos de la propuesta es su ubicación en la calle Serrano de Madrid, frente a la tienda Prada y rodeada de reconocidos símbolos del lujo. Según el artista, esta disposición busca generar un contraste entre dos realidades aparentemente opuestas y recordar que la verdadera riqueza está en la capacidad de ayudar a los demás.

Azzato señaló que la obra pretende acercar el mensaje de José Gregorio Hernández a nuevas miradas, destacando valores como la fe, la bondad y la solidaridad, sin distinciones de clases sociales ni fronteras. El artista también expresó que este proyecto tiene un significado especial por su origen venezolano, pues representa una oportunidad para llevar parte de la identidad de Venezuela hasta el corazón de Madrid.

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