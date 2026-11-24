Así cotizan el dólar y el euro oficial del BCV para este martes 24 de noviembre.

Así cotizan el dólar y el euro oficial del BCV para este martes 24 de noviembre

El Banco Central de Venezuela (BCV) fijó el valor del dólar y el euro para este martes 24 de noviembre de 2026. De acuerdo a la actualización compartida en su portal web y cuenta oficial de Instagram, ambas monedas cotizan los valores de referencia de uso obligatorio para transacciones comerciales en todo el país.

El dólar en Venezuela experimentó un alza de 1,06 bolívares respecto a la última jornada del lunes 23 de noviembre, ubicándose en Bs. 919,82 por dólar.

Por su parte, el euro se ubica en Bs. 1.011,17, lo que representa un incremento de Bs. 2,10, respecto a la última actualización del BCV.

Así cotizan el dólar y el euro oficial del BCV para este martes 24 de noviembre