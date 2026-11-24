Clima hoy 24 de noviembre en Venezuela según el INAMEH.

Clima hoy 24 de noviembre en Venezuela según el INAMEH

El clima en Venezuela hoy 24 de noviembre de 2026 apunta a cielos parcialmente nublados en las primeras horas de la mañana en la región central.

Clima hoy 24 de noviembre en Venezuela según el INAMEH

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado y zonas despejadas en la mayor parte de su extensión, resaltando mantos nubosos con precipitaciones al sur de Amazonas, Mérida y costa oriental del lago de Maracaibo.

Análisis de Superficie: Se aprecian dos sistemas frontales y una alta presión sobre el Atlántico norte, modulando el flujo de los vientos alisios generando advección de humedad hasta la zona costera de Venezuela. La Zona de Convergencia Intertropical se mantiene activa al sur del país, mientras que la vaguada monzónica interactúa con un sistema de baja presión de 1006 hPa sobre Colombia.

Clima en Venezuela hoy 24 de noviembre de 2026

Temperaturas altas al sur de Venezuela, 39 grados en los estados Bolívar como Amazonas en horas de la mañana y tarde. 37 grados en zonas de occidente y centro del país en horas del mediodía y la tarde.

En el estado Mérida se espera seis grados en las zonas de montaña en horas de la madrugada. En el centro del país desde hace unos días se siente frío en horas de la madrugada como en horas de la mañana.