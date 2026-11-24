NUEVA ESPARTA | Enfermeros se forman en derechos laborales.

NUEVA ESPARTA | Enfermeros se forman en derechos laborales

‎El presidente de articulación y conflicto de la Federación de Colegios de enfermería de Venezuela, Julio García, participó en Margarita en una actividad para fortalecer, organizar y trabajar en el marco legal laboral del gremio asegurando que es necesario transformar el sistema de competencia de los enfermeros.

NUEVA ESPARTA | Enfermeros se forman en derechos laborales



‎

‎

‎Garcia destacó que, «estamos formando a los enfermeros del país para que se defiendan, para que reconozcan su valor, su autonomía y ante cualquier vulneración de derechos fundamentales y laborales, puedan hacer los reclamos con justicia, con igualdad y por supuesto con mucho respeto a la institucionalidad».



‎

‎Dijo que hay situaciones que revisar como los tabuladores nacionales, que no corresponden con la práctica asistencial, dando como ejemplo que, «se vulnera el cargo nominal con el cargo funcional, es decir, cualquier enfermera sin condiciones académicas, sin condiciones de antigüedad, puede optar un cargo de gestión de gerencia y eso una mala práctica», además del tema del intrusismo, como el caso de los vacunadores, los bachilleres asistenciales y estamos analizando con mucha claridad el tema de la competencia».

‎

‎

‎En relación a la conflictividad que se está convocando para el martes junto al Magisterio, dijo que se movilizarán a Miraflores igual que el 13 de octubre, porque hay un documento que reposa ante la ciudadana Delcy Rodríguez como Presidente encargado, con 6 puntos claves de reinvidicación.

‎