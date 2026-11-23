Erosión sigue disminuyendo a playa Parguito.

‎Una fuerte erosión sigue cobrando espacios en playa Parguito, municipio Antolín del Campo.

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‎Bañistas, propietarios de locales y ambientalistas han alertado sobre la situación, considerando oportuno que los comités de zona costeras y las autoridades correspondientes evalúen la acción del mar y hagan propuestas que permitan con certeza replantear los espacios.

NUEVA ESPARTA| Erosión sigue disminuyendo a playa Parguito (video)



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‎Un reciente estudio denominado «Diagnóstico del proceso de los procesos de erosión costera en playa Parguito, estado Nueva Esparta», determina que el equilibrio natural se ha perdido. «Ya no existe playa seca funcional, el ascenso de la ola alcanza directamente la base de los cocoteros, descalza toldos de palma y golpea contra terrazas comerciales protegidas apenas por piedras sueltas y sacos rellenos».

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‎Lo fundamental del estudio es que detecta que, «lejos de tratarse de una anomalía pasajera de un solo día de marejada, el cuadro observado corresponde a un proceso erosivo avanzado cuya comprensión rigurosa resulta indispensable antes de acometer cualquier obra en el borde costero», y propone una ruta de trabajo concreta, basada en la física litoral, para orientar decisiones técnicas responsables y evitar intervenciones improvisadas que terminen agravando el retroceso de la costa.