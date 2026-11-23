Cantante Roberto Antonio sufrió un infarto tras su presentación en la Feria de la Chinita.

El cantante venezolano de merengue Roberto Antonio sufrió un infarto la madrugada de este miércoles tras concluir su actuación musical en la tradicional Feria de la Chinita en Maracaibo, estado Zulia.

Cantante Roberto Antonio sufrió un infarto tras su presentación en la Feria de la Chinita

Tras presentar el cuadro cardíaco, el intérprete fue trasladado de urgencia a una policlínica de la localidad, donde fue intervenido quirúrgicamente de emergencia.

De acuerdo con los reportes médicos y la información difundida, la operación fue exitosa y el artista se encuentra estable, cumpliendo con su proceso de recuperación bajo estricta supervisión médica.

La noticia generó inmediata repercusión en las redes sociales, donde seguidores, fanáticos y colegas del medio artístico han manifestado su solidaridad, llenando las plataformas digitales con mensajes de apoyo y deseos de una pronta recuperación.