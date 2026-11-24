Emiten alerta sanitaria por venta de jarabe Perebron falsificado en el país.

El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR) emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal y falsificación en Venezuela del medicamento Perebron 28 mg / 5 mL, jarabe sabor miel-limón.

La notificación, identificada como ALSA-PE-2026-018 y publicada el 18 de noviembre de 2026, advierte sobre irregularidades detectadas en unidades del producto que circulaban en el mercado nacional.

Emiten alerta sanitaria por venta de jarabe Perebron falsificado en el país

Tras una revisión realizada por Laboratorios Elmor, S.A., fabricante y titular del registro sanitario, se determinó que los envases adulterados presentan el borrado de las fechas originales de elaboración (09/22) y vencimiento (09/25), tanto en el estuche como en el frasco, para colocar una fecha de caducidad falsa correspondiente al 12 de mayo de 2028.

Entre las señales para reconocer el producto falsificado también figuran la sobreimpresión irregular de los datos y el deterioro de los empaques, que pueden presentar desgaste, suciedad y decoloración.