Agentes del ICE arrestan a dos pasajeros durante abordaje de vuelo en Seattle.

Agentes del ICE arrestan a dos pasajeros durante abordaje de vuelo en Seattle

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, en Estados Unidos, provocó momentos de tensión durante el abordaje de un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles.

Agentes del ICE arrestan a dos pasajeros durante abordaje de vuelo en Seattle

La intervención de varios agentes encapuchados y vestidos de negro quedó registrada en videos difundidos en redes sociales, donde se observa cómo someten a un hombre y retiran por la fuerza a una mujer de la zona de embarque, lo que ocasionó el retraso de la aeronave.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el procedimiento tenía como objetivo detener a Ricardo Larrondo Mendoza, ciudadano mexicano señalado de exceder el tiempo permitido por su visado.

La situación se complicó cuando algunos pasajeros intentaron impedir la actuación de los funcionarios e incluso lanzaron café caliente contra ellos. Tras el incidente, la mujer detenida enfrenta una acusación por agresión a un funcionario federal.

El operativo también generó cuestionamientos de autoridades locales, entre ellas el gobernador de Washington, Bob Ferguson, quien calificó al ICE como una agencia fuera de control, mientras que la senadora Patty Murray, el fiscal general Nick Brown, la alcaldesa Katie Wilson y el congresista Adam Smith expresaron críticas a las actuaciones del organismo.

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