Activadad «Punto de Acuerdo» de Vente estará activa en Mariño.

Nueva Esparta se organiza y moviliza para tomar parte activa este 26 de noviembre través del Punto de Acuerdo, de la iniciativa conjunta de participación ciudadana impulsada por María Corina Machado y el Comando ConVzla a fin de construir consensos sobre el futuro y la transición democrática en Venezuela.

NUEVA ESPARTA | Activadad «Punto de Acuerdo» de Vente estará activa en Mariño

Bower Rosas, Coordinador Estadal de Vente en la entidad insular ha sostenido reuniones y asambleas con los Coordinadores de cada uno de los 11 municipios, quienes a su vez, apoyados por los Comanditos y los 600K, ya han organizado encuentros

de familiares, vecinos y amigos en toda la geografía neoespartana y nacional.

Resaltó Rosas que a esta iniciativa se han sumado los partidos aliados y está preparada para incluir a los sectores del país como gremios y sociedad civil en general, abarcando los siguientes ejes de debate: Educación, Justicia y verdad, Salud, Pensiones, y las próximas elecciones.

Tal como lo ha indicado la Premio Nobel de la Paz, esta es una conversación horizontal con todos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela que enriquecerá la manera de afrontar los problemas de la ciudadanía y ayudará a solventarlos de la forma más efectiva para el bien común.