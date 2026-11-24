‎Unidad Integremial Nueva Esparta pide eliminación de la Onapre.

Unidad Integremial Nueva Esparta pide eliminación de la Onapre.



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‎En Nueva Esparta, la Unidad Integremial, conformada por sindicatos de los diversos sectores y gremios profesionales se reunieron este martes para apoyar las acciones que sus pares estarían desarrollando en Caracas.

Unidad Integremial Nueva Esparta pide eliminación de la Onapre



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El presidente del Colegio de Abogados, Pedro Arévalo, reiteró el rechazo de los trabajadores a la bonificación decembrina por un monto que no se corresponde ni con lo más mínimo de las necesidades, e instó a la Presidenta de la Asamblea Nacional 2015 para que interceda y prontamente sean escuchadas las exigencias de los trabajadores, pues ese es el objetivo de llegar a Miraflores.

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‎Dijo que, es imposible seguir hablando de descentralización sin considerar la eliminación de la Ocepre, ya que fue una de las instituciones creadas que más inconvenientes ha generado a los trabajadores.