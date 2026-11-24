Unidad Integremial Nueva Esparta pide eliminación de la Onapre.
Unidad Integremial Nueva Esparta pide eliminación de la Onapre.
En Nueva Esparta, la Unidad Integremial, conformada por sindicatos de los diversos sectores y gremios profesionales se reunieron este martes para apoyar las acciones que sus pares estarían desarrollando en Caracas.
Unidad Integremial Nueva Esparta pide eliminación de la Onapre
El presidente del Colegio de Abogados, Pedro Arévalo, reiteró el rechazo de los trabajadores a la bonificación decembrina por un monto que no se corresponde ni con lo más mínimo de las necesidades, e instó a la Presidenta de la Asamblea Nacional 2015 para que interceda y prontamente sean escuchadas las exigencias de los trabajadores, pues ese es el objetivo de llegar a Miraflores.
Dijo que, es imposible seguir hablando de descentralización sin considerar la eliminación de la Ocepre, ya que fue una de las instituciones creadas que más inconvenientes ha generado a los trabajadores.