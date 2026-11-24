Investigan fallecimiento de una niña de 11 años en Aragua.

Investigan fallecimiento de una niña de 11 años en Aragua

Funcionarios policiales investigan el fallecimiento de una niña de 11 años localizada sin signos vitales dentro de la vivienda de su abuela en el estado Aragua.

El suceso ocurrió en el sector El Museo de Santa Rita, cuando la menor acudió al inmueble para cambiarse de ropa antes de salir.

Fallece niña de 11 años en Aragua

Tras horas de espera y notar que transcurría el tiempo y no salía de la habitación, sus familiares ingresaron al cuarto y la encontraron suspendida de una sábana.

De inmediato fue trasladada al Hospital del Seguro Social de La Ovallera, donde los médicos confirmaron que había fallecido unas dos horas antes.

Ante lo ocurrido, los parientes descartaron la hipótesis del suicidio y exigieron a los organismos de seguridad una investigación exhaustiva para esclarecer el hecho.

Finalmente, una comisión policial colectó evidencias en la vivienda y trasladó el cuerpo al Senamecf en Caña de Azúcar para determinar la causa exacta.