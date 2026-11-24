¡Atentos! Bonos Patria en noviembre 2026 que faltan por pagar.

¡Atentos! Bonos Patria en noviembre 2026 que faltan por pagar

Los bonos Patria en noviembre 2026 que faltan por pagar son varios. Luego que se completara la entrega del Ingreso Integral para los empleados públicos y jubilados de la administración pública como a los pensionados.

Ahora faltan varios bonos los cuales se estarán entregando esta semana. Es por ello que siempre te recomendamos entrar al menos dos veces al mes en tu cuenta en Patria. Actualizar los datos, entre ellos número de teléfono y correo electrónico.

Bonos Patria en noviembre 2026 que faltan por pagar

Bono Cuadrantes de Paz, esta bonificación es una de las tres últimas que se entregan a funcionarios policiales, además de rescatistas, bomberos y equipos de gestión de riesgo. Se estima que el monto a cobrar sea de 78.100 bolívares.

Cultores populares, los afiliados a la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida recibirán el bono Cultores Populares. Este monto a recibir sería de 41.300 bolívares para este mes de noviembre según las proyecciones.

Complemento del Ingreso Integral mensual, los trabajadores de la administración pública estarían recibiendo el resto del pago. 50 dólares reciben esto estaría en el orden de los 44.100 bolívares.