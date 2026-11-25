Clara Vegas alcanzó el título de segunda finalista en el Miss Universo.

La representante de Venezuela, Clara Vegas Goetz, se alzó como segunda finalista en el Miss Universo, 2026 celebrado la noche del martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.

Clara Vegas alcanzó el título de segunda finalista en el Miss Universo

Vegas Goetz se destacó en sus pasarelas y respuestas, dejando el nombre del país en alto.

Jennifer Barreto (Puerto Rico), coronada nueva soberana universal, y de Melissa Núñez (República Dominicana), quedó como primera finalista; mientras que Beatrice Millan-Windorski (Filipinas) ocupó el cuarto lugar y Georgia Waddington (Nueva Zelanda) cerró el top cinco en el quinto puesto.