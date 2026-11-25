Braulio Jatar: » Agradezco mucho la reunión con el grupo de determinación de los hechos en Venezuela, seguiremos colaborando a favor de las víctimas».

Braulio Jatar: » Agradezco mucho la reunión con el grupo de determinación de los hechos en Venezuela, seguiremos colaborando a favor de las víctimas»

Braulio Jatar comparte casos de violaciones de derechos humanos con la Misión de la ONU sobre Venezuela

Braulio Jatar: » Agradezco mucho la reunión con el grupo de determinación de los hechos en Venezuela, seguiremos colaborando a favor de las víctimas»



Santiago de Chile, 25 de noviembre de 2026. El abogado, editor, defensor de DDHH y ex preso político Braulio Jatar Alonso se reunió este martes 24 de noviembre en Santiago con representantes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.



Durante más de dos horas conversaron sobre los mecanismos de represión que han permitido la violación sistemática de los derechos humanos en el país.



«Agradezco mucho la reunión y el trabajo que realizan quienes integran la Misión. Hablamos de cómo se han utilizado las instituciones del Estado para perseguir, detener arbitrariamente y silenciar a los venezolanos.

Compartimos información sobre casos emblemáticos, para contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de los responsables», señaló Jatar.



El editor de Reporte Confidencial fue detenido en Venezuela en septiembre de 2016. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria examinó su caso en la opinión 37/2017 y posteriormente registró que fue absuelto de todos los cargos el 10 de septiembre de 2021.



Durante el encuentro también se abordaron las consecuencias de la represión para las familias venezolanas y para quienes debieron salir del país. ACNUR sitúa en cerca de 7,9 millones el número de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo, según datos gubernamentales.



El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas prorrogó por dos años el mandato de la Misión el 6 de octubre de 2026, mediante la resolución 63/24.

La prórroga, vigente hasta octubre de 2028, permite continuar las investigaciones sobre graves violaciones cometidas desde 2014, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas.



«Seguiremos colaborando a favor de las víctimas. Queremos que se establezca la verdad y que las autoridades judiciales internacionales competentes determinen las responsabilidades y sancionen a quienes corresponda. Las víctimas y sus familias llevan años esperando justicia», afirmó Jatar.