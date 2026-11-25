Presidente de Colombia anuncia rescate de los rehenes en Cartagena.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que todos los rehenes retenidos por cerca de 17 horas en un supermercado de Cartagena fueron rescatados la madrugada de este miércoles.

Según un video posteado por la emisora colombiana BluRadio en X, Abelardo De La Espriella confirmó que los rehenes están sanos. El mandatario destacó que «fue una operación absolutamente impecable» y que «uno de los bandidos fue dado de baja».

Presidente de Colombia anuncia rescate de los rehenes en Cartagena

El mandatario de derecha, que llegó en la noche del martes a la zona del operativo policial, también dijo:

«Se les dio la oportunidad de que se entregarán y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia», agregó.

Policías, militares y fuerzas especiales colombianas irrumpieron en un supermercado de la ciudad portuaria de Cartagena en medio de explosiones para intentar poner fin a una tensa toma de rehenes que se prolongo durante más de 17 horas, según constataron periodistas de la agencia AFP.