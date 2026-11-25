NUEVA ESPARTA | Docentes plantean a Gobernadora recálculo de bono decembrino.

Docentes de Margarita agremiados a los sindicatos que les agrupa, marcharon este miércoles desde la Casa del Maestro en La Asunción hasta la Gobernación.

Virgilio González, presidente de Fenatev, explicó que una vez en la sede, el Director de Educación, promovió un encuentro de los representantes de los 6 sindicatos con la gobernadora, Marisel Velásquez, quien se comprometió a gestionar el diferencial del bono de acuerdo a lo que estaba propuesto.

En virtud que la exigencia es basicamemte económica, también estuvieron en la reunión, el asesor jurídico, José del Carmen Millán y los jefes de personal de presupuesto, y aprobaron la inclusión en las decisiones de los bedeles educativos.

Quedó pautado un nuevo encuentro para el 7 de diciembre, aseguró González, y seguirán apoyando las acciones nacionales.