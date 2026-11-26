Playas de La Guaira abrirán todos los días desde el 1 de diciembre tras recuperar más del 68 % de posadas y hoteles.

Las playas del estado La Guaira abrirán de lunes a domingo a partir del próximo 1 de diciembre, informó el gobernador José Alejandro Terán, quien sustentó la medida en la recuperación de más del 68 % de las posadas y hoteles de la entidad, además de la garantía de abastecimiento y la rehabilitación de los servicios públicos.

“Nosotros estamos estimando que para el mes de diciembre, a partir del primero, con el horario navideño, las playas estarán abiertas todos los días de manera continua”, señaló Terán, al precisar que la decisión responde a un consenso alcanzado tras verificar las condiciones operativas del sector turístico.

De acuerdo con el mandatario regional, el anuncio forma parte de la reactivación económica de la región, afectada por el doble terremoto del pasado 24 de junio, y permite ampliar la operatividad de los balnearios que mantenían un esquema restringido.

Playas de La Guaira abrirán todos los días desde el 1 de diciembre tras recuperar más del 68 % de posadas y hoteles

“Esto nos permite llegar al consenso de que a partir del primero de diciembre tendremos horario navideño en el uso de los balnearios y las playas de La Guaira”, afirmó el gobernador.

Según el reporte difundido, con esta medida el litoral central busca captar el flujo de visitantes durante la temporada decembrina y consolidar el turismo local junto al comercio y la actividad portuaria.