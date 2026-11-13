Dos temblores sacuden el estado Zulia en un lapso de 20 minutos.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) confirmó el registro de dos movimientos telúricos consecutivos en el estado Zulia este jueves 12 de noviembre. Ambos eventos ocurrieron en horas de la tarde y estuvieron separados por apenas 20 minutos, según los boletines preliminares difundidos por el servicio sismológico nacional.

Dos temblores sacuden el estado Zulia en un lapso de 20 minutos

El primer sismo se produjo exactamente a las 2:07 de la tarde (14:07 HLV) y alcanzó una magnitud de 2.6 en la escala correspondiente. Los instrumentos de medición ubicaron el epicentro a 45 kilómetros al sureste de la localidad de Machiques y a 47 kilómetros al sureste de Villa del Rosario, contando con una profundidad estimada de 19,1 kilómetros.

FUNVISIS

Sismo

12/11/2026 14:07

Mag (Mw): 2.6

Prof: 19.1 km

Epicentro: 9.901 N -72.172 O

45 km al sureste de Machiques https://t.co/xbzC7eTUl2— Funvisis (@SomosFunvisis) November 12, 2026

Apenas veinte minutos más tarde, a las 2:27 de la tarde (14:27 HLV), la red sismológica detectó una segunda sacudida de mayor intensidad, cuya magnitud se situó en 2.9. En esta ocasión, el punto de origen fue localizado a 57 kilómetros al suroeste de Machiques y a unos 78 kilómetros al noroeste de la población de Encontrados.

FUNVISIS

Sismo

12/11/2026 14:27

Mag (Mw): 2.9

Prof: 5.0 km

Epicentro: 9.576 N -72.714 O

57 km al suroeste de Machiques https://t.co/4wiQUw1I4G— Funvisis (@SomosFunvisis) November 12, 2026

Tras la emisión de los reportes oficiales, las autoridades regionales y los organismos de prevención ciudadana iniciaron el monitoreo preventivo en las zonas cercanas a los epicentros. Hasta el momento, no se han registrado daños a infraestructuras ni personas afectadas en la entidad zuliana a consecuencia de esta actividad sísmica.