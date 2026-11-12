Durante una sesión ordinaria celebrada en la población de San Juan Bautista, el Concejo Municipal del municipio Díaz aprobó en segunda discusión el proyecto de ordenanza que da paso a la creación del Instituto Municipal Socialista de Pesca y Acuicultura, una iniciativa articulada entre las bases pesqueras de la jurisdicción y la gestión del alcalde Kendy Graterol.

Aprueban creación de Instituto Municipal de Pesca en Díaz

El presidente de la Cámara Municipal, Adolfredo Velásquez, destacó la relevancia socioeconómica de este nuevo instrumento jurídico, señalando que brindará respaldo institucional directo a más de 1.500 marinos artesanales y alrededor de 350 embarcaciones que operan en las costas del municipio.

Según explicó el edil, la nueva entidad facilitará los canales para el acceso a financiamientos, asesoría técnica especializada, dotación de artes de pesca e insumos, así como el despliegue de programas orientados a la preservación de los ecosistemas marinos locales.

Renovación de motores y distribución solidaria para 2027

Por su parte, Carlos Caraballo, vocero del Consejo de Pescadores y Pescadoras Artesanales (CONPPA) Guiri Guiri, resaltó que la puesta en marcha de este organismo permitirá atender de manera prioritaria la urgente renovación y reparación del parque motor de la flota pesquera insular.

«Este instituto será una herramienta fundamental para impulsar la compra directa de especies marinas a nuestros trabajadores del mar, garantizando su posterior distribución a precios solidarios en las distintas comunidades de la jurisdicción», precisó Caraballo.

Las autoridades municipales y voceros del gremio proyectan que la estructura administrativa y operativa del instituto entre formalmente en funciones a partir de enero de 2027, consolidando el motor productivo pesquero de la zona centro-sur de la isla de Margarita.