El Gobierno de Venezuela inició este jueves 12 de noviembre de 2026 la entrega del Bono de Contingencia Noviembre 2026, dirigido a las familias en situación de vulnerabilidad que resultaron afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Bono de Contingencia Noviembre 2026 de Bs. 402.750 para familias afectadas por los terremotos en Venezuela

Bono de Contingencia Noviembre 2026: Inicia el pago de Bs. 402.750 por Sistema Patria

La asignación se realiza a través de la Plataforma Patria, con un monto de 402.750,00 bolívares, equivalente aproximadamente a 445,30 dólares, de acuerdo con la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

La información fue difundida por el Canal Patria Digital a través de sus redes sociales, donde se anunció el inicio de la distribución de este beneficio especial correspondiente al mes en curso.

Bono de Contingencia 2026: ¿Quiénes reciben este beneficio por Sistema Patria?

El Bono de Contingencia 2026 está destinado a las familias venezolanas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y fueron afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Este beneficio forma parte de las asignaciones extraordinarias dirigidas a brindar apoyo económico a los hogares que sufrieron las consecuencias de estos movimientos sísmicos.

A diferencia de otros programas sociales que tienen una distribución más amplia, este bono está dirigido específicamente a la población afectada por la emergencia.

Por esta razón, la asignación depende de los registros y criterios de selección establecidos para identificar a las familias que requieren esta asistencia.

Pago Bono de Contingencia: ¿Cuándo comenzó la entrega de noviembre?

De acuerdo con la información difundida por el Canal Patria Digital, el pago Bono de Contingencia comenzó este jueves 12 de noviembre de 2026 mediante la Plataforma Patria.

La entrega se realiza de manera directa y progresiva a los beneficiarios registrados en el programa.

Los usuarios deben estar atentos a las notificaciones de la plataforma y consultar periódicamente sus movimientos en el Monedero Patria para verificar la disponibilidad de los recursos.

Hasta el momento, no se ha publicado un cronograma detallado con las fechas individuales de acreditación para todos los hogares beneficiarios.

Monto Bono de Contingencia noviembre 2026: ¿Cuánto reciben las familias?

Para noviembre de 2026, el monto anunciado del Bono de Contingencia es de Bs. 402.750,00, equivalente aproximadamente a US$ 445,30, según la tasa de cambio indicada por el Banco Central de Venezuela.

Estos son los detalles principales del beneficio:

Nombre: Bono de Contingencia.

Bono de Contingencia. Mes de asignación: noviembre de 2026.

noviembre de 2026. Fecha de inicio: jueves 12 de noviembre.

jueves 12 de noviembre. Monto en bolívares: Bs. 402.750,00.

Bs. 402.750,00. Equivalente en dólares: US$ 445,30 aproximadamente.

US$ 445,30 aproximadamente. Plataforma: Sistema Patria.

Sistema Patria. Beneficiarios: familias afectadas por los terremotos del 24 de junio.

La equivalencia en dólares es referencial y puede variar dependiendo de la tasa oficial vigente al momento de consultar el beneficio.

Bono por terremotos Venezuela: ¿cómo consultar si recibiste el pago?

Las familias que forman parte del programa de atención pueden verificar si tienen una asignación disponible ingresando directamente a la Plataforma Patria.

Para consultar el Bono por terremotos Venezuela, deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial www.patria.org.ve. Colocar el número de cédula y la contraseña registrada. Acceder a la sección «Monedero». Consultar los movimientos y las asignaciones recibidas. Verificar si aparece el depósito correspondiente al Bono de Contingencia de noviembre.

Una vez acreditados los recursos, el beneficiario podrá consultar las opciones disponibles para utilizar o transferir el dinero.

Bono Patria noviembre 2026: ¿Qué hacer si todavía no aparece en el Monedero?

Si el beneficiario todavía no observa el depósito del Bono Patria noviembre 2026, debe tener en cuenta que las asignaciones pueden procesarse de manera progresiva.

Por ello, no todos los usuarios reciben necesariamente la notificación o el dinero durante las mismas horas.

Se recomienda tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

Revisar periódicamente el Monedero Patria.

Comprobar que los datos personales estén actualizados.

Consultar las notificaciones recibidas en la plataforma.

Evitar compartir contraseñas o datos personales con terceros.

No ingresar a enlaces externos que prometan activar o adelantar el pago.

Es importante recordar que la consulta del beneficio debe realizarse exclusivamente a través del portal oficial del Sistema Patria.

Sistema Patria

Bonos Patria noviembre 2026: sigue los próximos anuncios de pago

El Bono de Contingencia se suma a las asignaciones económicas que se distribuyen durante noviembre a través de la Plataforma Patria.

Las familias venezolanas pueden mantenerse informadas sobre los nuevos anuncios, fechas de entrega, montos y beneficiarios de los programas sociales mediante los canales oficiales.

En Reporte Confidencial continuaremos informando sobre los Bonos Patria noviembre 2026, sus actualizaciones y los pagos destinados a los diferentes sectores de la población venezolana.