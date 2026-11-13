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Cicpc detiene a dos sujetos por hurto de material estratégico en planta de Corpoelec en Nueva Esparta

Betania Boadas
Por Betania Boadas
2 Min Lectura
Cicpc detiene a dos sujetos por hurto de material estratégico en planta de Corpoelec en Nueva Esparta
Cicpc detiene a dos sujetos por hurto de material estratégico en planta de Corpoelec en Nueva Esparta

Funcionarios adscritos a la Delegación Municipal Porlamar del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) aprehendieron a dos hombres tras ser sorprendidos en flagrancia sustrayendo material estratégico de las instalaciones de la Planta Termoeléctrica Luisa Cáceres de Arismendi, perteneciente a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

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Cicpc detiene a dos sujetos por hurto de material estratégico en planta de Corpoelec en Nueva Esparta
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Cicpc detiene a dos sujetos por hurto de material estratégico en planta de Corpoelec en Nueva Esparta

Los detenidos quedaron identificados como Ángel del Jesús Hernández (40) y Roniel José Ribero Velásquez (32), quienes enfrentan cargos por el delito de hurto de material estratégico del Sistema Eléctrico Nacional.

De acuerdo con el reporte policial, las pesquisas de campo permitieron determinar que ambos individuos ingresaron de manera habilidosa al complejo termoeléctrico con el objetivo de cortar y apoderarse del cableado conductor para posteriormente comercializarlo de forma ilícita en el mercado negro.

Persecución y amplio prontuario policial

Al verse descubiertos y notar el despliegue de las comisiones detectivescas, los implicados emprendieron la huida intentando refugiarse dentro de una vivienda cercana y escalando un muro perimetral; sin embargo, fueron cercados, neutralizados y capturados de inmediato por los efectivos.

Al verificar sus datos en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), se constató que ambos poseen un amplio prontuario delictivo:

  • Ángel del Jesús Hernández (40): Registra antecedentes penales por hurto genérico común y posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
  • Roniel José Ribero Velásquez (32): Posee registros policiales previos por homicidio intencional y posesión ilícita de sustancias estupefacientes.

El procedimiento y el material incautado fueron puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta para su respectiva presentación en tribunales.


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Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Taller de Auditoria Interna | Informática | Posicionamiento SEO WordPress Noticias | Bonos | Sistema Patria

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