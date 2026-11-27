Asomayor destaca rol del periodismo insular tras veredicto del premio «Batalla de Matasiete».

Asomayor destaca rol del periodismo insular tras veredicto del premio «Batalla de Matasiete»

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‎El presidente de la Asociación Civil de Adultos Mayores (Asomayor), Absalón Davis, en nombre de la Junta Directiva, extendió una felicitación y reconocimiento público a los comunicadores sociales galardonados con el Premio Regional de Periodismo Batalla de Matasiete, otorgado por la Gobernación del estado Nueva Esparta.

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‎Davis destacó que el ejercicio del periodismo representa un apostolado al servicio de la ciudadanía, orientado a elevar la voz de las comunidades, visibilizar sus problemas y necesidades, y facilitar la búsqueda de soluciones a las situaciones que afectan a la población.

Asomayor destaca rol del periodismo insular tras veredicto del premio «Batalla de Matasiete»



Asimismo, resaltó la importancia de mantener una labor informativa basada en la objetividad y la veracidad, y en relación con el desempeño comunicacional en la entidad, el representante social subrayó la evolución y el alcance de los medios locales, así como el destacado activismo gremial desde el Colegio de Periodistas de Nueva Esparta, que ha logrado insertarse en la sociedad como una institución más de impulso regional.

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‎»El desarrollo del periodismo en nuestra región insular demuestra el compromiso de los comunicadores con la verdad y el bienestar colectivo. Hoy contamos con profesionales que, desde distintas plataformas, acompañan a los neoespartanos, fiscalizan las gestiones y convierten la información veraz en una herramienta para el progreso de Nueva Esparta», expresó Davis,

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El titular de Asomayor felicitó la labor profesional en cada una de las menciones reconocidas por el panel evaluador en esta edición:



‎• Periodismo Televisivo: Jessika Barboza

‎• Periodismo Sonoro: Trina Ballesteros

‎• Redes Sociales: Mario Guillén

‎• Periodismo Escrito: Emigdio Malaver

‎• Periodismo Institucional: Ricardo Santos.

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‎Con este reconocimiento, tanto las organizaciones sociales como el Ejecutivo regional y el gremio periodístico destacan la ética, el compromiso y el aporte informativo de los profesionales de la comunicación en el estado Nueva Esparta.