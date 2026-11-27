Estos son los bonos activos en la plataforma Patria del 23 al 28 de noviembre.

Estos son los bonos activos en la plataforma Patria del 23 al 28 de noviembre

A partir de este lunes 23 de noviembre de 2026, el Sistema Patria inicia una nueva fase de asignaciones directas. En esta etapa se concentran los pagos de los bonos correspondientes al cierre de mes, con atención prioritaria a adultos mayores, jubilados, pensionados y empleados activos de diversos sectores de la administración pública nacional.

Según las proyecciones, el lapso previsto para la entrega de los aportes sociales comprende desde el lunes 23 hasta el sábado 28 de noviembre. Vale destacar que las cifras referenciales varían según las tablas salariales vigentes, las responsabilidades institucionales y los lineamientos del Ejecutivo nacional:

Estos son los bonos activos en la plataforma Patria del 23 al 28 de noviembre

Bono Cuadrantes de Paz: dirige su alcance hacia los funcionarios activos de los cuerpos de seguridad ciudadana, instituciones policiales y equipos de gestión de riesgo, con un monto estimado de 78 mil 100 bolívares.

Bono Cultores Populares: estipula un desembolso referencial de 41 mil 300 bolívares destinado a los trabajadores y creadores culturales con registro activo ante el ministerio del ramo.

Complemento del Ingreso Integral para Trabajadores: establece una asignación adicional cuyo cálculo base supera los 44 mil 100 bolívares.

Pasos para verificar el ingreso

Para verificar el ingreso del dinero, basta con seguir esta ruta en el sitio web:

Acceder a la página oficial de la Plataforma Patria con el número de cédula y la contraseña personal. Introducir el código de seguridad que llega al teléfono o correo afiliado. Seleccionar el apartado Monedero en el menú superior. Abrir el detalle del saldo para revisar el historial de operaciones recientes. Entrar en la sección Notificaciones para confirmar el nombre exacto del bono recibido.