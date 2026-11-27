Bono Ingreso Integral de los Trabajadores: Estas son las fechas en las que se deposita.

Para finales del mes de noviembre, se espera que inicie la entrega del segundo abono correspondiente al Ingreso Integral de los Trabajadores de la administración pública, a través de la Plataforma Patria.

Este beneficio se cancela de forma fraccionada en dos partes mensuales: un primer depósito los días 15, equivalente a 150 dólares indexados a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), y un segundo pago los días 30, por el equivalente a 50 dólares, para alcanzar un monto total de 200 dólares.

Bono Ingreso Integral de los Trabajadores

La asignación se realizará de manera directa y gradual. Los trabajadores públicos reciben la notificación de acreditación mediante un mensaje de texto enviado desde el número corto 3532 o a través de la aplicación veMonedero.

Una vez disponible el dinero en el Monedero Patria, los beneficiarios podrán transferir los fondos a sus cuentas bancarias asociadas o utilizarlos directamente para pagar servicios y realizar compras en comercios que cuenten con el sistema BiopagoBDV.

Antecedente: El ajuste decretado el 30 de abril

Vale destacar que el pasado 30 de abril, durante la Gran Peregrinación Nacional por una Venezuela sin Sanciones y en Paz, realizada en Caracas, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció el incremento del Ingreso Mínimo Integral en un 50 %.

El ingreso mínimo pasó de 160 dólares a 240 dólares, que se cancelan: 150 dólares la primera quincena, 50 dólares la última quincena, más 40 dólares del cestaticket.

Asimismo, los pensionados del país también se beneficiaron con un ajuste del 40 % equivalente a 70 dólares, el cual se cancela progresivamente con la pensión.