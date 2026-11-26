‎Alegría en Margarita por histórica ruta de Copa Airlines.

A las 2 de la tarde de este jueves 26 de noviembre, arribó al Aeropuerto Internacional Santiago Mariño, en la isla de Margarita, el vuelo inaugural de Copa Airlines que conectará directamente con el terminal panameño de Tucumen, conocido como el Hub de las Américas.



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Alegría en Margarita por histórica ruta de Copa Airlines



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‎Los sectores turísticos han calificado como historica está ruta, porque es la primera vez que Margarita tendrá conexión regular, tres frecuencias semanales: martes, jueves y domingos, con más de 85 destinos en el continente americano.

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Alegría en Margarita por histórica ruta de Copa Airlines





‎En este primer aterrizaje llegaron a la isla 166 pasajeros, de acuerdo a lo informado en la antesala al arribo, durante una Rueda de Prensa ofrecida por directivos de la aerolínea, junto a la ministra de Turismo, Daniella Cabello, y la gobernadora Marisel Velásquez.

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‎La isla de Margarita es el sexto destino de la aerolínea en el país, junto con Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y Barcelona, ampliando la movilidad por Venezuela y favoreciendo no solo el turismo, sino el reencuentro de muchas familias venezolanas.