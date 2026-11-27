Patria inició pago de dos nuevos bonos del mes de noviembre a través de su plataforma.

El Gobierno nacional inició el pago de dos nuevos bonos, el de «Beca Universitaria» y el estipendio del «Movimiento Social Somos Venezuela», correspondientes al mes de noviembre, según informó el Sistema Patria.

Patria inició pago de dos nuevos bonos del mes de noviembre a través de su plataforma



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A través de un mensaje difundido en el canal de Telegram de la plataforma Patria, dio a conocer que el monto otorgado por el bono de «Beca Universitaria» tendrá un valor de Bs. 36.600 o US$ 39,92 al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

Asimismo, el estipendio «Movimiento Somos Venezuela» tendrá un monto de Bs. 5.006,00 o US$ 5,46 según el tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV) y llegará a través del Carnet de la Patria.

Estas acciones se realizan para contribuir al bienestar del pueblo venezolano y sobre todo a los jóvenes estudiantes como incentivo para su formación académica.