¿Cuándo pagan la segunda parte de los aguinaldos 2026?.

Los trabajadores continúan denunciando la insuficiencia del primer abono de los aguinaldos 2026, en medio de la incertidumbre sobre la fecha y el monto de la segunda cuota. Ante el silencio gubernamental y la ausencia de un cronograma oficial, las estimaciones toman como referencia las fechas de pago del año pasado.

El secretario ejecutivo de Fetrasalud, Pablo Zambrano, aseguró que no han recibido respuestas sobre los aguinaldos ni la contratación colectiva. Ante ello se mantendrán en la calle para exigir un pago justo. También criticó el fraccionamiento de las bonificaciones sin consultar a los sindicatos.

El descontento de los trabajadores se profundizó después de que el Ejecutivo depositara, el pasado viernes 13 de noviembre, una primera cuota de 67.500 bolívares. El monto equivale a 75 dólares, calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela de 900 bolívares por dólar, y está lejos de las aspiraciones salariales del sector público.

¿Cuándo pagan la segunda parte de los aguinaldos 2026?

Las estimaciones extraoficiales sugieren que el segundo desembolso de los aguinaldos 2026 podría realizarse entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre. Sin embargo, los empleados públicos advierten que la falta de un anuncio formal les impide planificar los gastos familiares de la temporada decembrina.

El pago en dos partes

La única referencia sobre la estructura del bono navideño de 2026 la ofreció el comisionado presidencial para la Constituyente Laboral y los Consensos Laborales, Eduardo Piñate. El funcionario había anunciado que el pago para los trabajadores activos y jubilados del sector público se realizaría en dos partes.

En sus declaraciones públicas, Piñate sostuvo que el monto total sería superior a los 51 dólares otorgados por el Ejecutivo el año pasado. No obstante, el exministro del Trabajo no precisó cuánto correspondería a cada cuota antes del inicio de los abonos.

Tras concretarse el primer depósito de 75 dólares, las estimaciones sitúan el beneficio total en 150 dólares. Este monto genera rechazo entre las centrales sindicales del país. La Confederación de Trabajadores de Venezuela, junto con las federaciones del magisterio, la salud y las universidades, cuestiona la propuesta por considerar que profundiza el deterioro del salario base.

Las organizaciones sindicales ratificaron que la exigencia unificada del sector público es el pago de un aguinaldo equivalente a 120 días de ingreso integral, lo que representa 960 dólares. Los gremios sostienen que el Estado dispone de los recursos petroleros necesarios para atender esta demanda.

Con información de El Pitazo